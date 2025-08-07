熱！週五大台北、中南部飆36度 高屏、山區防午後雷雨

週五全台持續炎熱高溫，各地大多為多雲到晴。（資料照）

2025/08/07 22:49

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（8日）全台持續高溫炎熱，各地大多是多雲到晴，東南部及恆春半島局部短暫降雨，高屏與山區午後亦有雷陣雨發展機率。大台北地區及中南部高溫恐飆破36度，紫外線指數達「過量級」，外出請做好防曬，多補充水分。另外，週日起午後大雷雨範圍恐將擴大，民眾務必留意天氣變化。

中央氣象署預報，週五環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；山區請特別留意坍方、落石、土石鬆軟等現象，前往山區或溪河活動應注意自身安全。另外，關島附近海面的熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，預計未來路徑朝西前進，路徑及強度仍有不確定性，氣象署持續密切觀察，請留意最新天氣預報。

溫度方面，東半部高溫約31到33度，西半部地區可達34、35度，特別是大台北地區及中南部近山區有出現36度以上高溫的機率，中午前後紫外線偏強，請多注意防曬，多補充水分；離島氣溫澎湖26到30度、金門27到33度、馬祖27到31度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五週六南方會開始有些低壓的外圍水氣來到台灣附近，午後雷陣雨範圍逐漸擴大。週日水氣增多情形較明顯，高壓勢力也會有減弱東退趨勢，預估午後雷陣雨發展潛勢將進一步提高，除了降雨範圍擴大、各地都可能受影響，影響時間、雨量也都可能更長更多，可能有局部午後大雷雨，確切會在什麼位置較難預先掌握，不過各地山區以及西半部山脈沿線都是可能的降雨熱區，也不排除降雨範圍會更往平地走一點，週日開始要注意下午時段天氣變化。

紫外線指數部分，週五各地都是「過量級」。

空氣品質方面，週五境風場為東南風，西半部風速稍弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

