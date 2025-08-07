為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    減碳又降溫！楊梅仙草嘉年華「紙膜種仙草」 今年擴大2.2公頃

    桃園市農業局與楊梅區農會今於楊梅區舉辦食農教育推廣活動，幼兒園學生共同參與鋪設紙膜與仙草種植。（桃市府提供）

    桃園市農業局與楊梅區農會今於楊梅區舉辦食農教育推廣活動，幼兒園學生共同參與鋪設紙膜與仙草種植。（桃市府提供）

    2025/08/07 21:59

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市府農業局與楊梅區農會今於楊梅區中山南路的仙草田，舉辦食農教育推廣活動，農會仙草班及中華汽車附設幼兒園安親班的小朋友們，共同參與田間鋪設紙膜與仙草種植實作。副市長蘇俊賓表示，今年楊梅仙草嘉年華將繼續擴大規模，以2.2公頃紙膜種植仙草，預估每公頃1年可減少約1055公斤的碳排放。

    幼兒園學生今親身接觸土地，實地了解作物產地與生態保育的重要性，在過程中落實食農教育。楊梅區農會理事長鄭美英表示，透過食農教育，讓學童共同參與農事體驗，不僅提升對在地農產的認識，也有助傳承農業文化、拓展仙草產業價值。

    蘇俊賓表示，農業局與楊梅區農會攜手台大農碳中心教授團隊推廣環保種植技術，以紙模取代傳統塑膠農膜種植仙草，去年首度於楊梅仙草嘉年華試辦，初期以2分地以紙膜種植仙草，全年採收次數由6次提升至7次，整體產量增加近2成。他也自豪楊梅的高榮野生動物保護區作為全國最重要的台北赤蛙復育地，結合環保種植高品質仙草，以「赤蛙仙草」為概念，推廣桃園生態與農產品。

    農業局表示，桃園自去年起率先於仙草田導入紙膜，經實測可使土壤溫度平均降低約7度，具備良好透氣性與環保效益。此次活動將環保農膜體驗納入食農教育內容，深化學童對永續農業的理解，未來也將持續與各區農會及學校合作，推動友善環境農業技術。

    桃園市副市長蘇俊賓以「赤蛙仙草」為概念，推廣桃園生態環境與農產品。（取自「蘇俊賓」臉書）

    桃園市副市長蘇俊賓以「赤蛙仙草」為概念，推廣桃園生態環境與農產品。（取自「蘇俊賓」臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播