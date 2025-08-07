金門「金照獎」表揚8人1單位 副縣長感恩長照支持母親

金門縣副縣長李文良（左三）頒獎表揚「金照獎」獲獎人員，家屬上台獻花。（記者吳正庭攝）

2025/08/07 22:00

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局今天表揚「金照獎」8人及1單位，副縣長李文良再次以親身的體驗，對獲獎人表達感恩；他說，長照工作辛苦，期盼大家在工作崗位肯定自己，產生價值，產生動力，越做越好。

李文良說，他的母親晚年也接受長照，讓他更能看見長照人員的辛苦，母親人生最後一個里程，因為有長照人員的支持、協助，過得比較順心，他是懷著感恩的心出席活動。

縣衛生局表示，至去年底，金門長照服務需求涵蓋率，以4萬多位常住人口推估已超過90%；今年5月底，全縣已建置2個社區整合服務中心、25個複合型服務中心及22個巷弄長照站。

服務內容包括居家服務、日間照顧、專業復能照護、交通接送、輔具及居家無障礙改善等，家中若有長照需求，可撥打1966長照專線。

獲金照獎的人員及單位：專業人員獎楊芯雯（金門縣衛生局照顧管理督導）、蘇慧怡（金湖鎮衛生所護理師）。照顧服務員獎陶氏利（智善長照股份有限公司附設金門縣私立蜻蜓居家長照機構）、康真女（金門縣長期照顧服務關懷協會私立仁愛居家長照機構）、陳葉碧紅（金門縣長期照顧服務關懷協會私立仁愛居家長照機構）。服務人員獎李雅婷（金門縣衛生局長期照顧科行政人員）、鄧怡菁（金門縣長期照顧服務關懷協會私立仁愛居家長照機構行政人員）。資深卓越獎：陳雅茹（金門醫院物理治療師）。永心卓越獎（團體）：智善長照股份有限公司附設蜻蜓社區長照機構。

金門縣副縣長李文良（後排中）以感恩的心，出席衛生局「金照獎」表揚大會。（記者吳正庭攝）

