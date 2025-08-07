海尼根台灣鼓勵屏東青年 提供尋職津貼最高7000元

海尼根台灣內埔廠。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國際啤酒商海尼根於屏東內埔購廠並生產製酒後，為讓人口流失的屏東能夠留下更多在地青年，今年首度和屏東縣政府、內埔鄉公所合作，提供「尋職津貼」，而在酒廠所在地的內埔鄉尋職青年，更加碼祭出7000元。酒商表示，今年首辦主要針對在地弱勢的應屆求職青年，不限內埔酒廠，所有求職行為都適用，採先到先審，請有志青年快來報名。

海尼根台灣今年首度推出「屏東有根，青年有光—青年尋職津貼計畫」，該公司指出，屏東人口除高齡化還有外流壓力，因此落實企業社會責任助應屆畢業青年能留鄉就業。

屏東縣府統計，每年全縣約有300位來自中低收入及低收入戶家庭的大學畢業生，其中約30位是來自內埔鄉，而這些應屆畢業生平均需花費約100天左右才能進入職場，待業期零收入還有基本生活開銷，易使其無法專心尋職，失卻職涯起點做出最佳選擇的機會。

海尼根台灣為回饋在地鄉里的尋職津貼名額共70人（內埔鄉親30人、其他鄉鎮市40人），協助青年挺過「無薪找工作」的空窗期，額滿即止。

海尼根台灣表示，報名採「先到先審」，若經審核具「設籍於屏東的應屆畢業（25歲）以下青年」、「具有（或曾具有）中低收入戶或低收入戶資格」、「未在學、未就業達30天以上且期間內至少完成1次求職行為」資格，即可獲得第一階段發放的2500元（內埔居民3500元），後續第二階段在穩定就業滿1個月後，或是3個月內參與5次面試未果，則可領第2筆津貼。

海尼根台灣強調，這個計畫是針對所有的求職行為，至於海尼根內埔酒廠的徵才，皆會於人力銀行網站公布，本計畫不僅是一筆補助金，更希望成為青年開啟職涯的推手。

