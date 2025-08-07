用3C無度孩子專注力變低 信誼調查：有玩伴者能力發展較好

有玩伴對孩子來說是重要的事。（記者楊綿傑攝）

2025/08/07 21:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕正確地玩遊戲對幼兒很重要，用3C取代恐適得其反！信誼基金會針對近萬名幼兒家長進行調查，發現遊戲可以讓孩子長出信心、主動學習、融入團體合作、解決問題，但3C過度使用，也可能悄悄抹去孩子的專注、毅力與關懷等能力的發展。

當代父母肯定遊戲的重要性，有近9成家長認為「玩遊戲」有助身心發展，而雖然現代家庭多為雙薪結構，父母工作壓力大、時間有限，但7成家長仍表示「再忙也想陪孩子玩」。近4成家長每天能陪孩子玩30至60分鐘，且有3成父母可以和孩子共玩超過1小時。

有7成以上父母因親子共玩感到愉悅，也有2成家長坦言共玩過程讓人「疲憊」、「無奈」甚至感到「虧欠」。對於資源助力需求，家長最需要實體親子活動和課程、遊戲場域、實用的遊戲清單或材料包，以及能學習共玩技巧的線上課程等資源的支持。

玩伴方面，調查統計，週間有與手足和友伴互動5次以上的孩子，其能力發展表現明顯優於互動頻率較低的孩子。有手足陪伴的孩子，在遊戲中展現的信心、團體合作、主動性、責任感、努力或毅力、關懷與專注等能力表現上，都明顯高於獨生子女。

隨3C普及，調查顯示，有53%的2至8歲孩子已開始玩數位遊戲，假日使用時間平均超過1小時，而每日玩數位遊戲超過30分鐘，「毅力」、「責任感」、「專注力」等能力的表現都較低。許多家長雖設使用規則，但若自身為重度3C使用者，負面影響更顯著。

針對3C使用，信誼建議，18個月以下的孩子盡量不要使用，2至5歲孩子每日使用不要超過1小時、睡前應避免使用，上小學後螢幕時間每日也要在2小時以內，並注意是否影響家庭活動、睡眠和飲食習慣。

此外，信誼也建議，父母應讓孩子自由探索，同時依年齡安排多元的遊戲和活動；定期幫孩子安排同齡共玩、參加團體活動、參與親子課程等；同時父母也要共同參與教養。

