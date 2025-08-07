盼教部戰鬥單位同仁生小孩 教長鄭英耀霸氣：立院罵 我承擔

教育部長鄭英耀（左）表揚模範公務人員，教育部技職司長楊玉惠3度獲獎。（記者楊綿傑攝）

2025/08/07 20:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部及所屬機關機構學校今表揚模範公務人員，包括已3度獲獎的技職司司長楊玉惠等19人獲獎。教育部長鄭英耀頒獎時稱讚獲獎者都有很強的特質與本事，而面對教育部業務繁忙，鄭英耀還是鼓勵年輕同仁生小孩，並霸氣喊出「立法院如果要罵就罵我，我承擔」。

在教育政策與人才培育方面，獲獎者包括教育部技職司長楊玉惠、教育部綜合規劃司科長王珮珊、教育部師藝司科長周佩君、教育部國教署科長洪甄徽、中山大學組長高瑞生，台北大學編纂徐育茂等。

在行政效能與數位轉型方面，有教育部綜合規劃司科員黃暐智、體育大學專委郭婉伶、成功大學技正陳君達、鳳山高工技士林金福、中央大學組長鄭夙君、陽明交通大學組長單秀琴、台南護專技士莊易叡等獲獎。

在醫療創新與公衛貢獻方面，有台大醫院醫師郭斐然、陽明交通大學附設醫院護理師兼督導長劉孟娟、台大醫院護理師兼副主任黃嗣棻等獲獎。

在文化藝術與體育推廣方面，包括藝教館編輯陳怡蓉、教育部體育署科長王力恆、宜蘭大學專委王秀娟等獲獎。

鄭英耀表示，能在教育部得到此獎很不容易，有超乎一般人想像的特質與本事，教育部各所屬單位面對著很多挑戰，在社會及立法院期待之下還能存活，都是不可能的任務。而能夠脫穎而出獲表揚，背後也是有團隊或者家庭毫無保留的支持。

談到家庭，鄭英耀提到，少子女化已經成為國安問題，有同仁因為身在戰鬥單位，公私很難分得清楚，而選擇不生小孩，因此他也希望司處長可以關照相對較年輕的科長同仁等，「立法院如果要罵就罵我，我承擔」，但要讓年輕同仁有機會生小孩。

