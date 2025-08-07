颱風「楊柳」醞釀中！ 吳聖宇：恐走巴士海峽接近台灣

熱帶性低氣壓TD-14於7日下午在台灣東方外海形成。（圖擷取自中央氣象署）

2025/08/07 20:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓TD-14於7日下午在台灣東方外海形成，天氣職人吳聖宇表示，此系統有望發展為今年第11號颱風「楊柳」，未來恐往巴士海峽接近台灣，不過路徑及強度仍具高度變數，需持續觀察。

吳聖宇今（7日）晚在臉書發文指出，目前太平洋高壓增強了，季風低壓槽退縮了，但是也開始跑出這種遠洋東風波擾動之類的妖魔鬼怪系統，目前來看TD-14應該會繼續發展，很有機會成為今年第11號颱風楊柳，路徑上有可能沿著較為強勢的太平洋高壓往台灣東南方海域靠近，但是變數仍然很大，下週二（12日）之後是否接近台灣還有待觀察。

請繼續往下閱讀...

吳聖宇表示，根據目前數值模式預測，傳統物理預報（EC-IFS）認為靠近台灣以東後颱風強度減弱，則路徑較為偏北，趨向台灣東北方海面，但是經過AI調整後的EC-AIFS模式則預報颱風強度維持偏強，因此比較往南偏向巴士海峽到台灣南端通過。吳聖宇認為，現階段海溫與大氣條件有利颱風增強，因此傾向採信EC-AIFS的走向預測。

在颱風發展尚未明朗前，吳聖宇提醒，短時間內台灣都是以午後雷雨的夏季天氣為主，週末到下週一（9-11日）午後雷雨會相對較多一些，下週二（12日）之後的天氣就要再觀察TD-14的後續發展情況，暫時先不必太緊張，但也請多留意未來幾天最新的天氣預報資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法