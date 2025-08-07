為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風「楊柳」醞釀中！ 吳聖宇：恐走巴士海峽接近台灣

    熱帶性低氣壓TD-14於7日下午在台灣東方外海形成。（圖擷取自中央氣象署）

    熱帶性低氣壓TD-14於7日下午在台灣東方外海形成。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/08/07 20:59

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓TD-14於7日下午在台灣東方外海形成，天氣職人吳聖宇表示，此系統有望發展為今年第11號颱風「楊柳」，未來恐往巴士海峽接近台灣，不過路徑及強度仍具高度變數，需持續觀察。

    吳聖宇今（7日）晚在臉書發文指出，目前太平洋高壓增強了，季風低壓槽退縮了，但是也開始跑出這種遠洋東風波擾動之類的妖魔鬼怪系統，目前來看TD-14應該會繼續發展，很有機會成為今年第11號颱風楊柳，路徑上有可能沿著較為強勢的太平洋高壓往台灣東南方海域靠近，但是變數仍然很大，下週二（12日）之後是否接近台灣還有待觀察。

    吳聖宇表示，根據目前數值模式預測，傳統物理預報（EC-IFS）認為靠近台灣以東後颱風強度減弱，則路徑較為偏北，趨向台灣東北方海面，但是經過AI調整後的EC-AIFS模式則預報颱風強度維持偏強，因此比較往南偏向巴士海峽到台灣南端通過。吳聖宇認為，現階段海溫與大氣條件有利颱風增強，因此傾向採信EC-AIFS的走向預測。

    在颱風發展尚未明朗前，吳聖宇提醒，短時間內台灣都是以午後雷雨的夏季天氣為主，週末到下週一（9-11日）午後雷雨會相對較多一些，下週二（12日）之後的天氣就要再觀察TD-14的後續發展情況，暫時先不必太緊張，但也請多留意未來幾天最新的天氣預報資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播