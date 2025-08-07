為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    阿嬤騎電動代步車逆向衝車陣！網崩潰：又是移動式神主牌

    老婦人駕駛電動代步車在台北市大同區承德路、長安西路口中午逆向行駛，還直接切進車陣中。（圖擷取自Threads）

    老婦人駕駛電動代步車在台北市大同區承德路、長安西路口中午逆向行駛，還直接切進車陣中。（圖擷取自Threads）

    2025/08/07 21:38

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北街頭驚見「粉紅逆襲」！一名高齡婦人本月1日駕駛電動代步車，在台北市大同區承德路、長安西路口逆向穿越車陣，瞬間逼停十多輛機車，驚險畫面被民眾錄下傳上社群。網友看了崩潰直呼，「又是這種移動式神主牌」。

    網友在Theards分享影片，只見身穿粉紅衣的阿嬤駕著代步車，從交叉口逆向左轉，硬生生衝入正常行駛的機車陣，讓眾多騎士措手不及，只能急煞閃躲，一時間場面驚險萬分。原PO無奈寫道：「在台灣騎車根本是生存遊戲。」

    影片曝光後，不少網友諷刺，「已成台灣日常景觀」、「站在交通食物鏈頂端的存在」、「又是這種移動式神主牌」、「這不是馬路，是她家客廳」、「這畫面我以為在玩超級瑪利歐」、「我都懷疑是故意的，反正祂過幾年也是登出，不如故意被撞再索賠，孩子少奮鬥10年。」。

    警方說，經查，該車屬醫療用電動代步車，依法歸類為輔助器具，僅限在人行道及騎樓行駛，阿嬤的行為已違規，雖未接獲報案且代步車無車牌難以舉發，但會持續加強取締行人與代步工具違規使用道路。

    依《道路交通管理處罰條例》第78條規定，醫療用代步車若在車道上行駛，可處新台幣500元罰鍰。警方呼籲民眾應依規定使用代步工具，避免危及自己與他人安全。

