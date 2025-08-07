台東縣地區農會稻米品質競賽 吳聲保奪冠

台東區農會農友吳聲保（左四）在稻米評鑑奪冠。（民眾提供）

2025/08/07 20:01

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣地區農會7日舉辦稻米品質競賽，共10人入圍決賽，最終由常勝軍吳聲昌的胞兄吳聲保奪冠、李明家獲亞軍、廖國明獲季軍。有評審表示，這次產量算豐收，但因天候異常、品質稍差，獲好成績者皆是視天候而應對、不過份追肥，使稻穗得以平穩成長。

優勝的吳聲保首次參賽就奪冠，將再進行全國賽並取前三名。他說，今年初的氣候實在太冷，致稻子生長慢，多數農民因此加肥影響品質，天氣一轉熱後稻子猛長，就影響到品質。

吳的說法與評審在賽前所言一致，評審們表示，比賽的一期稻因多次長期低溫、成長緩慢，稻米多因過度追肥品質變差，以往多為一百三十多天可採收，這次增加到一百四十多天、復因天候問題先冷後熱、加速生長，使整株稻穗青、黃各有，未全株成熟即採收，因此青粒及碎米狀況多，品質不如去年，但產量卻不少。

評審說，稻米若因天候而需要更久生長「品質不會影響，只是讓它們長更慢」，但農民傳統觀念則是認為，稻米有固定的生長時間，初期為加速其生長過度追肥才有如今結果，但去年全國冠軍產自台中烏日，如今關山米品質急追池上，台東區稻米雖因環境因素，想追上縱谷不易，但從今日評分看來，似乎良質米品質已十分接近池上米。

