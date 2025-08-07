台灣大道西屯區路段8/8-8/9夜間封閉燙平施工 民眾注意改道

台灣大道西屯路部份路段將夜間施工執行燙平工程。（台中市府提供）

2025/08/07 19:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市台灣大道是市區最重要交通主要命脈要道，平日車流量大、使用頻繁下，道路部份不平整，影響行車安全及舒適度，建設局為提升道路品質與行車安全，推動台灣大道西屯區道路改善工程，訂明（8）日至9日夜間進行台灣大道朝富路口至環中路口（往沙鹿方向）路段的路面燙平作業，將採分段封閉施工方式，以降低對交通影響，呼籲用路人提前規劃改道路線，並配合現場指引通行。

建設局長陳大田表示，台灣大道為橫貫台中市的重要幹道，串聯環中路、中港交流道、市區核心路網，並通往東海大學、朝馬轉運站及市政核心區，是市區交通的主要命脈之一，平日車流量大、使用頻繁，為提升道路品質與行車安全，市府持續推動整體改善計畫，其中「台灣大道朝富路口至環中路口（往沙鹿方向）」路段為此次施工重點，工程預計於8月8日至9日晚上8時至隔日上午8時期間進行路面刨除及重鋪作業。

建設局表示，這次台灣大道改善工程總長約360公尺，施作面積約8,000平方公尺，預計在兩天內完成，工程採夜間封閉、白天恢復通行方式進行，施工期間將視現場情況彈性調整封閉區域，建議市民提前規劃路線，改道黎明路、福科路、朝馬路等周邊道路，以減少壅塞影響。

