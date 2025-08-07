新光三越拚9月底復業 台中都發局：尚未收到恢復使用申請

新光三越持績整建修復中，拚9月底復業。（圖：新光三越提供）

2025/08/07 18:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越今年2月氣爆，釀4死30餘傷重大意外，意外後新光三越封館整建修復中，今傳新光三越預計9月底恢復營業。台中市都發局指出，新光三越目前仍在進行修復整建工程施工中，原計劃工期到今年11月，已有依規申請變更到9月，但迄今尚未提出恢復使用申請，須待整棟修復完工與完成各項法定程序後，才可申請恢復使用。

都發局指出，新光三越台中中港店先前依「整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，原計劃工期到今年11月，目前依規申請變更到9月，併同申請各樓層的室內裝修和變更使用。

請繼續往下閱讀...

外傳新光三越9月將復業，都發局長李正偉指出，市府以市民及公共安全為最高原則，須待整棟修復完工與完成各項法定程序後，才可申請恢復使用；都發局指出，新光三越目前尚未提出恢復使用申請。

都發局指出，依修復計畫內容，新光三越全面盤點建物安全狀況，涵蓋外牆、結構、昇降機、消防、瓦斯、水電、空調等系統，針對損壞部分修復、未損壞部分確認安全無虞後，由專業技師及第三方機構完成簽證，待整體工程竣工，業者須正式提出「建築物恢復使用」申請，送都發局依規審查、備查後，才可恢復營運。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法