台鐵基隆站天天遭暴力騷擾 街友騎車惡意撞旅客影像曝光

台鐵基隆站屢遭遊民騷擾，有安全問題。（台鐵產工提供）

2025/08/07 18:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵基隆站從7月底至今，每天遭街友騷擾至少3次以上，毆打、言語攻擊站務員，甚至在下班後尾隨跟蹤站員回家；台鐵產業工會今天（7日）曝光街友惡意挑釁、攻擊站務員的影片，甚至騎自行車惡意撞擊站內的旅客，批評台鐵公司無能為力。

台鐵產業工會指出，儘管站務員依照站長指示，屢次報警處理，但警察處理後仍回來持續騷擾，面對高密度的騷擾攻擊，已經造成基隆站全體站員不堪負荷、精神幾近崩潰，報警處理的方法顯然無用，急需長期保全人力進行車站維安。

台鐵產業工會說，從今年5月底，同日發生3起車站列車長遭攻擊，以及近年數起站員遭攻擊事件，迄今為止不見交通部依照「鐵路法」為車站、列車安全做出任何改善。

台鐵產業工會指出，基隆站與萬華站是唯二沒有鐵警據點的單位，是交通部長期漠視的治安死角，而台鐵公司縱然召開記者會宣示強力執法，但並未聘僱保全人力或請求鐵警駐點，強力執法至今，產工認為只有蒼白無力。

台鐵產業工會認為，賴清德總統上台後成立全社會防衛韌性委員會、強化關鍵基礎設施，台鐵幾年前就被列為關鍵基礎設施之一，去年內政部長劉世芳部長也在立院質詢時表示，為確保關鍵基礎設施安全，內政部已擴編保安警察第二總隊警力，預計於2025年前陸續派駐1811名菁英警力防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施，然而從台鐵數起車站、列車上攻擊事件，顯見政府對於關鍵基礎設施的保護形同虛設，警力支援在哪裡？

產工要質疑若台鐵連日常維安都做不好，有何社會防衛韌性可言？國家宣示保障關鍵基礎設施的態度與作為在哪裡？並譴責交通部及台鐵公司都未履行雇主義務為員工安全負責，更導致旅客安全及服務品質受到影響，嚴重失職。

目前產業工會已經協助基隆站集體送出職場不法侵害通報，要求交通部與台鐵公司拿出長期有效的方案，請內政部落實保二總隊進駐關鍵基礎設施，增設警察據點、台鐵聘僱保全人力補足治安死角，員工不要在暴力與威脅下工作。

