葉宗洸喊核電廠不會是戰爭攻擊目標 全國廢核行動平台：砲彈不長眼

核三重啟公投正方代表清大教授葉宗洸出席意見發表會。（記者田裕華攝）

2025/08/07 18:30

〔記者黃宜靜／台北報導〕核三重啟公投即將在23日登場，中選會今（7）日舉辦首場公投意見發表會，正反代表分別為清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸、台灣電力公司董事長曾文生。全國廢核行動平台發布新聞稿指出，縱使國際公約禁止軍事攻擊核電廠，不代表戰爭下的核電廠就是安全的，砲彈不長眼，任何攻擊或誤擊，哪怕只是針對周邊設施，都可能導致輻射外洩，甚至全面性核災。

葉宗洸在發表會提到，核電廠不會成為戰爭攻擊目標。對此，全國廢核行動平台指出，俄烏與中東戰爭早已證明「砲彈不長眼」，縱使國際公約禁止軍事攻擊核電廠，不代表戰爭下的核電廠就是安全的，反倒可能成為戰爭中的國安破口。戰時電力系統的韌性不應建立在「敵方不敢攻擊」的假設上，真正的能源安全是建構「攻擊了也不會全面癱瘓」的分散式系統，不如務實地建構智慧電網、儲能系統和分散式再生能源，打造真正有韌性的電力系統。

請繼續往下閱讀...

全國廢核行動平台指出，核三廠是否有足夠耐震能力，需進一步地質調查與耐震安全評估，不過，據台電對於核三廠的SSHAC Level 3地震危害分析指出，核三廠安全關機地震所對應的地動加速度為1.384G，但核三廠設計的耐震值僅為0.4G，也就是說，最新模擬出的地震危害已超出原設計耐震標準的3倍以上。

葉宗洸認為，台灣核電運轉40年並無因地震造成事故，認為反核方杞人憂天。對此，全國廢核行動平台指出，福島核災的發生，背後正是工程設計輕忽意料之外的天災，甚至不尊重地質專業，一旦發生事故就是大災難，幸好40年間未遇到足以影響核安的天災，但不可用賭機率的投機心態來面對台灣的安全。

全國廢核行動平台指出，公投無法保證安全，在野黨提案的公投主文試圖以「經主管機關確認無安全疑慮」的文字，讓民眾誤以為核電安全是一件容易做到的程序，葉宗洸更稱1年就可解決，卻不告知大眾，如果要確認安全，核電重啟要付出多少成本、時間，民眾應要有充分資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法