台東馬偕攜手台東大學、工研院 引進AI推智慧醫療

2025/08/07 19:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東馬偕紀念醫院將與國立台東大學與工業技術研究院展開三方合作，今日共同簽署「東部大健康產業發展合作協議書」，宣示將攜手推動智慧醫療系統建構、生成式AI應用開發與AI醫療人才培育，有助偏鄉健康。

台東馬偕紀念醫院院長王光德宣佈，今年將引進3台高規格的儀器，有了好的醫器需要有AI協助，才能完全發揮機器功能。台東大學校長鄭憲宗表示，台東的AI發展將展現百花齊放的能量，照亮到全國。工研院執行長陳立偉表示，台東是一個很好智慧醫療驗證場域，期待以科技結合專業場域、人才培育及基礎設施的建立，也期待藉著此次合作，未來可以做到智慧醫療及智慧養護。

本次簽署的合作協議，涵蓋技術開發、場域導入與人才培育三大主軸。王光德表示，AI結合臨床觀察，建置可複製的智慧醫療示範點，尤其對於癌症、血癌等重大疾病的早期辨識與後續照護，將可大幅提升效率與準確性。加上馬偕醫療體系橫跨多地，若此計畫在台東成功落地，未來可望擴展至其他院區，形成具規模的智慧醫療網絡。這也是陳立偉所言的「驗證場域」。

對台東大學而言，照護相關學系學生有機會直接進入醫療現場參與AI醫護實務，學術到臨床垂直整合。工研院提供的AI模型設計技術，將投入生成式AI於醫護領域的資料清理技術研發，及應用平台策略擬定，協助建立醫護友善的AI應用環境。此次工研院提供前端技術開發能量，也將結合跨域資料分析，加速醫療科技模組驗證與場域佈建，打造具指標性的東部大健康產業AI智慧醫療示範區。

陳立偉表示，初期合作將著重於生成式AI資料及應用策略擬定，提供醫護科技化環境，做為發展AI智慧醫療場域的奠基。前期引入跌倒偵測、外骨骼生理監控等應用，協助醫師遠距掌握病況、即時處置與判斷，也減輕醫護負擔。

另，饒慶鈴表示，縣府除在立委們協助，使馬偕醫護未來有一人一間宿舍，期望財劃法通過後，協助馬偕醫護有類似「山地加給」，增加福利。

