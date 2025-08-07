為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃機「舊鞋救命」送愛到非洲！助防沙蚤寄生 捐衣服包包也歡迎

    一年一度的桃園機場「舊鞋救命」公益活動6日至8日在第二航廈入境大廳舉行，今年希望募集超過8000件鞋子、衣服及包包等，幫助非洲的朋友一起防範「沙蚤」寄生疾病。（記者朱沛雄攝）

    2025/08/07 19:13

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕一年一度的桃園機場「舊鞋救命」公益活動昨天起到8日在第二航廈入境大廳舉行，邀請民眾一起整理衣櫃「斷捨離」響應公益。共同發起募捐活動的采盟公司說，今年希望可以募集超過8000件鞋子、衣服及包包等物資，幫助非洲的朋友防範「沙蚤」疾病。

    今年的公益活動在第二航廈1樓入境大廳北側舉行到明天，物資收受時間從上午11點下午4點，除了鞋子，也收二手衣服、包包。桃園國際機場公司董事長楊偉甫也到場共襄盛舉說，在很多國家，鞋子對小朋友及成人都是很欠缺的物資，舊鞋救命活動已舉辦多年，不管新舊鞋，只要民眾不穿的鞋就可捐出，機場公司樂見采盟公司舉辦舊鞋救命活動，他也呼籲機場工作夥伴一起響應。

    采盟公司董事長古素琴說，采盟公司從2016年起就與舊鞋救命協會合作，募集舊鞋並捐贈貨櫃響應興學計畫。期間因疫情停辦4年，去年再度擴大舉辦，收集鞋子、衣物、包包等二手物資，3天募集總數達7401件，今年希望突破8000件物資，把民眾的愛心送到非洲，幫助非洲的朋友防範「沙蚤」疾病。

    一年一度的桃園機場「舊鞋救命」公益活動6日到8日在第二航廈入境大廳舉行，桃園國際機場公司董事長楊偉甫（右三）今天到場共襄盛舉。（記者朱沛雄攝）

