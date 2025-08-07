為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    扶植台廠造衛星 太空中心通訊衛星製造產業化平台徵求廠商

    國家太空中心舉行「通訊衛星製造產業化平台」說明會，吸引45家廠商報名參加。（國家太空中心提供）

    2025/08/07 17:44

    〔記者吳柏軒／台北報導〕攸關台灣通訊韌性的低軌通訊衛星計畫，政府除與國際通訊衛星公司合作，亦打造自主低軌通訊衛星，提升國內產業發展，打進國際太空產業鏈，國家太空中心（TASA）今（7日）舉行說明會，說明「通訊衛星製造產業化平台」招標內容與參與方式，共吸引電子五哥在內共45家廠商百餘人參加。

    TASA低軌通訊實驗衛星計畫主持人陳秀莉說明，目前執行B5G低軌通訊衛星實驗衛星計畫，包含2顆衛星，當中1A的通訊酬載由美國通訊酬載廠商Cesium Astro得標，1B酬載由TASA主導，與國內廠商、大學與研究機構共同合作。而「通訊衛星製造產業化平台」則包含4顆低軌通訊衛星，由TASA輔導國內產業打造。

    陳秀莉說，該平台目的要讓台灣產業界具備衛星系統整合能力，更將成為驗證平台，協助台廠進行長久以來缺乏的在軌驗證。此外，平台也將進行雷射光通訊與衛星間換手（hand-over）等端對端通訊實驗。

    TASA指出，「通訊衛星製造產業化平台」預算總計24.9億元，第一階段遴選4家廠商，依設計內容再擇優2家接續打造4顆通訊衛星。得標廠商需執行衛星設計、製造、驗測、發射、在軌操作1年後交付。在軌操作將驗證通訊網路通訊系統、終端設備、衛星酬載驗證工作。

    TASA主任吳宗信表示，台灣衛星產業主力一直在地面設備，去年起衛星製造倍數成長，顯示台廠開始接受國際衛星公司的OEM訂單，盼藉由這次的平台，培養製造系統整合能力廠商，鏈結上下游，深化具規模的企業競爭力，「把環境建構好，陪伴台廠孵育」。該平台將於27日截止投標，預計評審後9月決標，2029年發射，在軌保固1年、衛星任務3年。

    國家太空中心（TASA）主任吳宗信表示，藉由「通訊衛星製造產業平台」培養製造系統整合能力廠商，鏈結上下游，深化具規模的企業競爭力，「把環境建構好，陪伴台廠孵育」。（國家太空中心提供）

