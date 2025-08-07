為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    百年水梯田重生！ 南投鹿谷「坪仔頂」重現絕美地景

    南投鹿谷鄉「坪仔頂」透過復舊工法重現百年水梯田，並以竹材編織意象，展現在地特色。（農水署提供）

    南投鹿谷鄉「坪仔頂」透過復舊工法重現百年水梯田,並以竹材編織意象,展現在地特色。（農水署提供）

    2025/08/07 17:39

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉「坪仔頂」地區的水梯田具有百年歷史，惟隨著環境變遷而沒落，農業部農村發展及水土保持署為重現百年地景，與當地社區等單位透過傳統工法復舊，再由在地師生種下鹿光米，建構絕美地景，以及老幼共融的場域，並獲2025年建築園冶獎肯定。

    當地秀峰社區發展協會理事長黃炩炤說，坪仔頂水梯田過去種植水稻，後來因年久失修，加上921大地震後灌溉溝渠損毀而荒廢，如今透過農村再生協助，重新修復梯田，引入水源灌溉，並透過農耕體驗，讓在地學童更認識家鄉，也使傳統文化能繼續傳承。

    農水署表示，坪仔頂水梯田採「復舊如舊」的工法設計，全區未使用鋼筋混凝土，護坡順應既有地形，以乾砌石工法修復，兼具護坡、孔隙排水，以及生態友善，田埂則導入傳統牛踏層技藝，強化保水、蓄水力，施工由資深剖石師傅及在地耆老共同參與，包含石砌休憩座椅、竹編藝術創作等，完整還原昔日農業地景，讓水梯田成為社區絕佳環境教育場域。

    南投鹿谷鄉有百年歷史的「坪仔頂」水梯田，農水署運用復舊工法，重現早期農耕絕美地景。（農水署提供）

    南投鹿谷鄉有百年歷史的「坪仔頂」水梯田,農水署運用復舊工法,重現早期農耕絕美地景。（農水署提供）

    南投鹿谷鄉「坪仔頂」水梯田，農水署運用復舊工法重現早期地景，並由在地師生種下鹿光米，建構老幼共融的絕佳場域。（農水署提供）

    南投鹿谷鄉「坪仔頂」水梯田,農水署運用復舊工法重現早期地景,並由在地師生種下鹿光米,建構老幼共融的絕佳場域。（農水署提供）

