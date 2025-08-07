為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄1~8月通報不當對童63件 民團：建立一站式查詢平台

    高市議會舉辦高雄市安心托育環境策進公聽會，邀相關團體、機構代表討論預防機制，民團建議市府，整合社會局和教育局建立一站式查詢平台 作為托育選擇資訊來源。（議會提供）

    2025/08/07 18:37

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄今年1到8月初共通報不當對待幼童63件!高市議會舉辦高雄市安心托育環境策進公聽會，邀相關團體、機構代表討論預防機制，民團建議市府，整合社會局和教育局建立一站式查詢平台，作為托育選擇資訊來源。

    公聽會由陳慧文、李雅慧、湯詠瑜、何權峰、黃文志、張博洋等議員聯合主持，會中家長們認為應強制設置監視器，托育機構代表爭取增加托育人員培訓時數，民間團體更呼籲建立單一窗口、便於家長查詢事件處理進度，及一站式查詢平台整合跨局處資料，作為家長選擇機構的重要資訊。

    陳慧文總結表示，絕大多數幼兒園、托嬰中心及第一線教保員，都兢兢業業、充滿愛心，然而因為少數虐童案例動搖了整個社會對托育體系的信任，盼透過公聽會讓機構和家長對話，並給予教保人員更多支持。

    她總結公聽會討論內容，期透過跨機關核對機制，堵住制度漏洞；增加現行123小時托育人員培訓時數，將情緒管理納入強制在職訓練；建立「一站式查詢平台」，整合社會局、教育局的評鑑與裁罰紀錄；建立兒虐處理事件的單一窗口，但最重要的是托育機構與家長建立真正夥伴關係，成為孩子成長的堡壘。

