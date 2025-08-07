豪雨沖刷北屯區廍子路面塌陷擴大 中市府緊急警示修復

豪雨沖刷北屯區廍子路面塌陷擴大，中市緊急警示。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北屯區廍子路700巷部分路面塌陷，因連日豪雨沖刷，原塌陷範圍擴大，道路鋪面出現下陷情形，市府今緊急聯合現勘，除設置警示標誌與交通引導措施，維護民眾行經安全外，已緊急啟動修復作業，將由建設局養護工程處依規辦理後續修復。

市府指出，該處塌陷市民7月22日透過1999市政專線反映，並提供塌陷照片，經查疑似為社區圍牆下方、靠近現有巷道交界處地層下陷，後出現連日豪雨影響，疑造成原塌陷範圍擴大，鋪面出現下陷情形，市府今日聯合水利局、養護工程處、住宅處及北屯區公所等相關單位，現場緊急會勘，勘查釐清塌陷原因及位置。

台中市政府指出，經勘查，塌陷區域屬社區私人土地位置，初步研判於豪雨期間地下箱涵排水沖刷導致路面塌陷，因位於供公共通行巷道周邊區域，已有明顯安全風險，為維護用路與居民安全，已設置警示標誌與交通引導措施，另啟動修復作業，依照會勘結果，經釐清權責，將由建設局養護工程處依規辦理後續修復，確保整體環境安全。

市府提醒，民眾如近期需通行廍子路700巷，請配合現場交通引導與警示標誌，並隨時留意最新交通與施工資訊。

