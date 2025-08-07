飲料店員工好心做「這件事」 卻慘遭一星負評 他嘆：再也不敢了

網友發文分享，曾在打烊前將剩餘珍珠免費加給客人，未料一個多月後竟因此被留下加料要收費的負評，示意圖，非當事店家。（資料照）

2025/08/07 19:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕餐飲業若遇到食材賣剩時，通常會直接丟棄，避免引發爭議。一位飲料店員工發文分享，自己曾在打烊前將剩餘珍珠免費加給客人，未料一個多月後竟因此被留下「上次免費加料，這次卻要收費」的負評。事後他也因此遭到老闆責備。貼文曝光後，引發網友熱議。

網友近日在Dcard發文分享，店裡規定打烊前若珍珠未賣完，必須全部丟棄，老闆更叮囑員工「千萬不要給客人」。他起初不理解，認為可以送客人增加好感，又避免浪費。直到近期同事接連收到兩則一星負評，一則抱怨飲料貴又不好喝，另一則指責店裡曾免費加料，這次卻要收費。

請繼續往下閱讀...

然而，店裡從未有過「加料免費」的優惠，老闆推測是有人違反規定所致，也立刻展開調查。後來，原PO才想起大約一個多月前快打烊時，珍珠剩下半桶，自己曾詢問最後一組客人是否願意免費加珍珠，對方爽快答應且相當開心。當時原PO也明確告知這是賣剩的珍珠，是特例；沒想到一個多月後竟被拿來當作免費加料的依據。

原PO透露，自己事後被老闆責備，老闆表示如果怕浪費就自己帶回家吃，但不可擅自提供給客人，因為不是每位顧客都懂得感謝，免費贈送反而會讓人覺得是理所當然。原PO感嘆這次經驗讓他深刻體會「吃力不討好」，並直言「以後也不敢再給了，會老老實實丟掉」。

貼文曝光後，許多網友認同老闆說的，「做餐飲就知道台灣人是貪得無厭的，送的附的本來是出於熱情與好意，下次反而被要求上次有送這次也要。這就是貪小便宜的劣根性」、「客人不會記得你的好，反而你下次沒給還會來嘰嘰掰掰」。

另外，不少人分享類似經驗，「醫療也是，之前遇過低收入的，我免費幫他加做自費項目，後面就一直態度很差的凹我，還各種盧我要幫他寫跟社會局要錢的診斷證明，後來都公事公辦」、「我在菜市場賣過壽司，常常會做太多賣不完，我就降價賣掉；一個禮拜後，幾乎都是等我降價才來買，人性的貪婪不能不防」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法