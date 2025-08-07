為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    飲料店員工好心做「這件事」 卻慘遭一星負評 他嘆：再也不敢了

    網友發文分享，曾在打烊前將剩餘珍珠免費加給客人，未料一個多月後竟因此被留下加料要收費的負評，示意圖，非當事店家。（資料照）

    網友發文分享，曾在打烊前將剩餘珍珠免費加給客人，未料一個多月後竟因此被留下加料要收費的負評，示意圖，非當事店家。（資料照）

    2025/08/07 19:25

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕餐飲業若遇到食材賣剩時，通常會直接丟棄，避免引發爭議。一位飲料店員工發文分享，自己曾在打烊前將剩餘珍珠免費加給客人，未料一個多月後竟因此被留下「上次免費加料，這次卻要收費」的負評。事後他也因此遭到老闆責備。貼文曝光後，引發網友熱議。

    網友近日在Dcard發文分享，店裡規定打烊前若珍珠未賣完，必須全部丟棄，老闆更叮囑員工「千萬不要給客人」。他起初不理解，認為可以送客人增加好感，又避免浪費。直到近期同事接連收到兩則一星負評，一則抱怨飲料貴又不好喝，另一則指責店裡曾免費加料，這次卻要收費。

    然而，店裡從未有過「加料免費」的優惠，老闆推測是有人違反規定所致，也立刻展開調查。後來，原PO才想起大約一個多月前快打烊時，珍珠剩下半桶，自己曾詢問最後一組客人是否願意免費加珍珠，對方爽快答應且相當開心。當時原PO也明確告知這是賣剩的珍珠，是特例；沒想到一個多月後竟被拿來當作免費加料的依據。

    原PO透露，自己事後被老闆責備，老闆表示如果怕浪費就自己帶回家吃，但不可擅自提供給客人，因為不是每位顧客都懂得感謝，免費贈送反而會讓人覺得是理所當然。原PO感嘆這次經驗讓他深刻體會「吃力不討好」，並直言「以後也不敢再給了，會老老實實丟掉」。

    貼文曝光後，許多網友認同老闆說的，「做餐飲就知道台灣人是貪得無厭的，送的附的本來是出於熱情與好意，下次反而被要求上次有送這次也要。這就是貪小便宜的劣根性」、「客人不會記得你的好，反而你下次沒給還會來嘰嘰掰掰」。

    另外，不少人分享類似經驗，「醫療也是，之前遇過低收入的，我免費幫他加做自費項目，後面就一直態度很差的凹我，還各種盧我要幫他寫跟社會局要錢的診斷證明，後來都公事公辦」、「我在菜市場賣過壽司，常常會做太多賣不完，我就降價賣掉；一個禮拜後，幾乎都是等我降價才來買，人性的貪婪不能不防」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播