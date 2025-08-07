為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    美籍英語教師參訪高雄鹽埕 青年志工團「全英」導覽

    青年志工團與美籍教師互動熱絡，讓這場跨國交流活動處處充滿歡笑和愉快氣息。（高市青年局提供）

    青年志工團與美籍教師互動熱絡，讓這場跨國交流活動處處充滿歡笑和愉快氣息。（高市青年局提供）

    2025/08/07 17:26

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局攜手學術交流基金會，今迎接透過「傅爾布萊特計畫」來台的美籍英語教師，共同舉辦一日學伴文化交流，青年志工團採「全英」導覽，陪伴外師深入走訪高雄鹽埕特色景點，認識港都文史。

    青年局長林楷軒也專程到場致意，他表示看到青年志工以流利英文介紹高雄人文風貌、相當感佩，期盼藉由本次難得的交流機會，搭起與異國青年跨越語言與文化的友誼橋梁。

    青年局說明，這次來台的美籍教師，將於近期分派至高雄各國中小學投入英語教學，不僅為學生注入語言學習的新動能，更是推動國際教育、拓展青年全球視野的重要助力。

    今天行程從鹽埕區光復戲院出發，由青年志工團帶領外師們漫步大溝頂老街、鹽埕第一公有市場及崛江商場等地，參訪在歲月洗禮下仍保有風華的城市場景。

    導覽過程中，青年志工以全英語交流，詳實介紹高雄的地理位置、港口歷史、在地美食與文創產業，讓多數首度來台的外師驚艷連連，直呼「沒想到現代城市仍保有如此蓬勃的藝術氛圍與人文氣息，令人印象深刻！」

    青年局表示，這次活動除讓外籍教師深入認識高雄，也為青年志工提供實踐英文能力與拓展國際視野的寶貴機會，未來將持續規劃環保、教育、文化等多元主題志工行動，鼓勵青年以行動為城市注入更多正向能量；更多「青年志工團」相關資訊可搜尋「高雄市政府青年局」官網。

    青年志工團帶領美籍教師走讀鹽埕街區，並探訪在地知名三山國王廟感受人文風情。（青年局提供）

    青年志工團帶領美籍教師走讀鹽埕街區，並探訪在地知名三山國王廟感受人文風情。（青年局提供）

    青年局志工帶領美籍教師走讀鹽埕第一公有零售市場，體驗異國文化。（青年局提供）

    青年局志工帶領美籍教師走讀鹽埕第一公有零售市場，體驗異國文化。（青年局提供）

    青年局長林楷軒特別感謝台灣港務股份有限公司出借貴賓船，並肯定青年志工為高雄打造與世界的接軌的友誼橋梁。（青年局提供）

    青年局長林楷軒特別感謝台灣港務股份有限公司出借貴賓船，並肯定青年志工為高雄打造與世界的接軌的友誼橋梁。（青年局提供）

