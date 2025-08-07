大溪藝術進入社區！藝術家攜手居民改造老街區 營造行動藝術4亮點

「大溪藝術進入社區行動」共創藝術家、居民於開幕活動合影。（記者黃政嘉攝）

2025/08/07 17:36

〔記者黃政嘉／桃園報導〕大嵙崁文教基金會發表「行動」階段性成果，今天起到10月4日在桃園大溪老城區以「來吧!釀造中!」為主題，邀藝術家團隊與58名在地居民，在中山、中央、和平路與草店尾及后尾巷等地營造藝術行動亮點，想像街道空間的全新可能。

基金會執行長陳倩慧說，2023年開啟行動，有感於藝術可更有行動力，去年12月起，依居民生活問題跟需求出發，與居民組4隊討論理想生活，這次以基金會為據點，展示4街區的藝術行動過程，也邀民眾走入街區看見轉變，完成集章任務可換鑰匙圈扭蛋。

請繼續往下閱讀...

在地藝術團隊「晴感製物」負責人吳守智說，中山路騎樓前常停滿車輛，遮擋老街，他們取材Park（ing） Day（改造路邊車格藝術行動）概念，與居民、店家大玩創意，像有三進式街屋的矽膠店在路邊以矽膠池打造兒童遊樂區，裡頭擺滿矽膠吸管，讓小孩在遊玩過程，也能了解介紹眼前的牌樓街景歷史，8月9日、9月19、20日3天邀民眾參與。

和平老街後方巷道稱為草店尾和后尾巷，每到假日就被大批遊客帶來的垃圾與菸蒂占據街角，藝術家張智宇帶領居民，在地方象徵的鎮平宮，將宮旁的植栽與洗衣空間，重新整理做植栽牆美化，打造居民日常交流空間。

藝術家薛夢如以「光」為媒介，與居民一起將街區記憶與情感轉化為故事燈箱裝置，重新點亮中央路7處空間，喚起人在街區裡的生活記憶；藝術家陶範本、削磨時光主理人林鴻源與居民結合牌樓圖騰與木藝製作，共同打造互動式木雕拼圖，於和平路5店家展示，讓民眾以遊戲方式認識百年街區牌樓建築。

大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧（見圖）介紹，藝術家薛夢如與居民一起將街區記憶與情感轉化為故事燈箱裝置，點亮中央路7處空間。（記者黃政嘉攝）

藝術家張智宇（左邊白衣持麥克風者）帶領居民，在鎮平宮做植栽牆美化，打造居民交流空間。（大嵙崁文教基金會提供）

美化後的植栽牆，透過綠意和故事重新妝點鎮平宮。（大嵙崁文教基金會提供）

鎮平宮共創藝術家張智宇。（大嵙崁文教基金會提供）

大嵙崁文教基金會陳展大溪老街四街區的藝術行動過程。（記者黃政嘉攝）

中山路騎樓前常停滿車輛，三進式街屋的矽膠店8/9、9/19、20三天在路邊打造矽膠池兒童遊樂區，邀民眾參與。（記者黃政嘉攝）

藝術家陶範本、削磨時光主理人林鴻源與居民結合牌樓圖騰與木藝製作，共同打造互動式木雕拼圖。（大嵙崁文教基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法