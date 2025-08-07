為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園農改場推動3項循環農業技術 縮短堆肥時間、製成除濕包

    桃園農改場表示，「智慧通氣保溫堆肥裝置」可結合自動溫濕度監控及鼓風機控制，智慧控溫控濕，減少病原菌及有害生物，確保堆肥品質且能於3個月內完成。（記者黃宜靜攝）

    2025/08/07 17:21

    〔記者黃宜靜／台北報導〕為推動農業剩餘物質資源化，打造資源永續循環世代，農業部桃園區農業改良場研發3項循環技術：智慧通氣保溫堆肥裝置、連續通氣堆肥裝置及生物炭爐集煙裝置，將校園落葉、農場菜葉格外品及果園修剪枝條轉化為綠色產品，打造環保又經濟的循環模式。

    桃園農改場場長王毓華表示，此農改場轄區中有許多學校、農場及果樹，因此可能出現校園落葉無處堆放，焚燒產生空污、農場菜葉格外品產生氣味，甚至是果樹枝條去化不易等問題，如何處理農業剩餘資源資材是一大重點，因此推動「智慧通氣保溫堆肥裝置」、「連續通氣堆肥裝置」及「生物炭爐集煙裝置」3項循環技術。

    桃園農改場助理研究員葉永銘說明，首先，校園落葉傳統堆肥需花費1年以上完成，而「智慧通氣保溫堆肥裝置」可結合自動溫濕度監控及鼓風機控制，智慧控溫控濕，堆肥溫度可達高溫70℃，減少病原菌及有害生物，確保堆肥品質且能於3個月內完成，目前約有20個單位使用。

    「連續通氣堆肥裝置」則適用於菜葉格外品，設備體積小，於農場邊角不佔空間，好氧發酵及保溫性能，促進分解加速製成堆肥，在1.5個月就能完成，又能減少臭味與蚊蟲滋生問題。

    葉永銘進一步指出，果樹枝條處理，可透過「生物炭爐集煙裝置」進行炭化再利用，生產生物炭過程中能有效收集外逸的煙塵，降低PM2.5排放，有利於控制空氣品質，整套設備可移動，降低枝條集中運輸成本，所產生物炭可用於土壤改良材料，或是製作除濕包等生活用品，創造高值化循環效益。

    桃園農改場表示，這3項循環農業技術已落實於校園、農場及果園等場域，讓學校及青年農民都能受益，提升農業剩餘資源再利用率，也為永續農業提供解決方案。未來將持續結合食農教育、學校與示範場域參與，讓循環農業融入生活，落實淨零碳排的願景。

    桃園農改場指出，「連續通氣堆肥裝置」適用於菜葉格外品，設備體積小，具好氧發酵及保溫性能，促進分解加速製成堆肥，又能減少臭味與蚊蟲滋生問題。（記者黃宜靜攝）

    桃園農改場研發3項循環技術，將校園落葉、農場菜葉格外品及果園修剪枝條轉化為綠色產品，打造環保又經濟的循環模式。（記者黃宜靜攝）

    桃園農改場表示，果樹枝條處理，可透過「生物炭爐集煙裝置」進行炭化再利用，可用於土壤改良材料，或是製作除濕包等。（記者黃宜靜攝）

