雨後動員搶修高雄山區道路 涵蓋71條主要路段

高雄市新工處在那瑪夏區甲仙農場林道搶通道路情形。（工務局提供）

2025/08/07 17:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕0728豪雨重創高雄山區，造成多處道路中斷與基礎設施損毀。高雄市工務局今天說，全面動員偕同區公所及相關單位到六龜、桃源、茂林、那瑪夏等重災區搶修道路，涵蓋71條主要路段。

工務局說明，近日累計調度包含8台怪手、9台卡車、9台山貓、1組鏈鋸及34名專業人力，分批馳援災區，首要目標全力搶通各道路，排除土石流與坍方阻斷等重大障礙。

工務局指出，這次搶修重點涵蓋71條主要路段，包括六龜區寶來里往寶來竹林道路、中興里靈象山道路，桃源區寶山里二集團聯絡道、復興玉穗水源農路，那瑪夏區高134線全線、瑪雅聯絡道路，茂林區高132線3k+500至7k+300等5處災點等。

工務局已聯合公路局南區養護工程分局、各區公所等機關，整合救災資源，加速搶通進度，同時與災害應變中心保持即時聯繫，機動調整搶修作業。

工務局同時提醒，目前山區地質依然鬆動，土壤含水量高，仍有發生二次災害之虞，要求所有搶修人員嚴守安全作業規範，強化自身防護，呼籲民眾勿前往災區，以免發生意外。

工務局支援0728大豪雨那瑪夏瑪雅聯絡道支線農道搶修。（工務局提供）

鳳山工務隊支援那瑪夏道路搶修。（工務局提供）

