非每個台積電人都血汗！美廠前員工曝經歷 再揭工作「隱藏優勢」

2025/08/07

〔即時新聞／綜合報導〕一名曾在台積電亞利桑那廠工作的工程師，日前在網路上發文曝光自己「四年工作血汗史」，引發熱議。不過，另名也曾在台積電工作的工程師也分享表示：「我的經歷並非全是那樣」，他的團隊就非常友好。他也說，如果還想留在半導體產業，台積電是一份不錯的工作，至少能在履歷上添一筆，「以後找工作的時候會很有面子」。

全球晶圓代工龍頭台積電赴美設廠後，因文化差異引發不少摩擦。一名曾在台積電美國亞利桑那廠工作四年的前工程師，上個月在美國最大網路論壇reddit發文，分享自己在台積電工作的經驗，控訴期間遭遇歧視與壓榨，以及其他種種缺點，在國外、國內都引發網友熱議。

不過，在幾天後，有另外一名前員工讀完文章後，也在reddit發文回覆表示，有時候會看到一些人批評台積電台灣的員工都怎樣怎樣，但說實話，他的經歷並非如此，「每家公司都有難相處的人，我覺得把所有人都一概而論是不公平的」，至少他的團隊非常友好，他從未感到過歧視。

這名前員工還分享，台灣員工常告訴他，台積電裡很多高層台灣主管其實人很「機車」。他們說那是因為這些人是在一個非常高壓的環境裡一路硬撐上來的，所以只學會這種管理風格。他說，他必須幫他的台灣同事說句話。很多時候開完會後，會看到台灣員工被留下來，接著「會議室裡就會傳出一陣陣怒吼。」

不過，這名前員工也指出，台積電在台灣的薪資結構真的很誇張，超過一半——真的就是50%以上——的薪水都是靠獎金來撐的，公司完全是靠績效評估來管人，他第一次聽到的時候整個人都傻了。「你想想，當你有房貸、有小孩要養，那就只能忍氣吞聲。久而久之，這整個體系把人變成一種『完成任務模式』的機器人。不管任務多荒謬，或明明有更好的做法，他們也不敢去挑戰主管。因為沒人想拿到差評啊，對吧？」

前員工指出，說實話，這種管理風格顯然對台積電的成功是有效的。從公司的角度來看，既然沒壞，那就不用修，這好像就是他們的思維邏輯。最後他也說，但如果還想留在半導體業，其實台積電仍然算是不錯的選擇。他指出，「履歷上有 TSMC（台積電） 這個名字，在找工作時真的很好用。」

