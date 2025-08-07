為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國定古蹟台南三山國王廟大雨後淹水 修復工程排水設計挨批

    台南三山國王廟才修復完工2年，不料這次受丹娜絲颱風及近期豪雨侵襲，廟內竟出現積水、漏水等情形。（蔡宗豪提供）

    台南三山國王廟才修復完工2年，不料這次受丹娜絲颱風及近期豪雨侵襲，廟內竟出現積水、漏水等情形。（蔡宗豪提供）

    2025/08/07 17:12

    〔記者蔡文居／台南報導〕國定古蹟「台南三山國王廟」甫於2023年修復完工，不料這次受丹娜絲颱風及近期豪雨侵襲，廟內竟出現地板淹水、屋頂漏水等情形。台南市議員蔡宗豪質疑，這次廟裡災情是文化部在修復設計階段規定不得保留「天溝」，才導致排水不良、積水惡化。要求市府與文化部應立即進行災後評估與修繕，盡快恢復三山國王廟的完整性。

    南市文資處表示，經架設顯像儀掃描後，除部分裝飾性灰作（線腳）有局部損壞外，其餘壁體灰作尚無受潮情形，地面潮氣也無上升擴散現象，顯見原修復階段所設的阻絕帶具一定成效，經中央7月4日履勘後研判該線腳局部損壞現象屬新型態損壞案例。本案待天氣好轉，濕度穩定後進行新工法試作，經觀察成效倘若可行者，續提報中央核可後進行損壞處修繕。

    蔡宗豪表示，三山國王廟是全國保存最完整的粵式廟宇，是珍貴的國定古蹟，也承載在地客家信仰與歷史記憶。但這次風災中，廟內多處嚴重滲水，正殿梁柱也受損，讓信眾憂心不已。廟方反映，尚未修復工程前，少見因雨天而造成殿內淹水的情況，推測廟體過去設有天溝系統，有效引導屋頂雨水排出。

    蔡宗豪表示，三山國王廟升格為國定古蹟後，修復工程文化部以「回復原貌」為由，沒設置或保留完整的排水系統，導致此次大量雨水無法即時排出，反而加速古蹟受損。明明有科學的排水設計，卻因制度僵化被迫取消，這樣的做法不但不合理，還對古蹟造成傷害。

    台南三山國王廟這次受丹娜絲颱風及近期豪雨侵襲，廟內地板竟也淹水。（蔡宗豪提供）

    台南三山國王廟這次受丹娜絲颱風及近期豪雨侵襲，廟內地板竟也淹水。（蔡宗豪提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播