國定古蹟台南三山國王廟大雨後淹水 修復工程排水設計挨批

台南三山國王廟才修復完工2年，不料這次受丹娜絲颱風及近期豪雨侵襲，廟內竟出現積水、漏水等情形。（蔡宗豪提供）

2025/08/07 17:12

〔記者蔡文居／台南報導〕國定古蹟「台南三山國王廟」甫於2023年修復完工，不料這次受丹娜絲颱風及近期豪雨侵襲，廟內竟出現地板淹水、屋頂漏水等情形。台南市議員蔡宗豪質疑，這次廟裡災情是文化部在修復設計階段規定不得保留「天溝」，才導致排水不良、積水惡化。要求市府與文化部應立即進行災後評估與修繕，盡快恢復三山國王廟的完整性。

南市文資處表示，經架設顯像儀掃描後，除部分裝飾性灰作（線腳）有局部損壞外，其餘壁體灰作尚無受潮情形，地面潮氣也無上升擴散現象，顯見原修復階段所設的阻絕帶具一定成效，經中央7月4日履勘後研判該線腳局部損壞現象屬新型態損壞案例。本案待天氣好轉，濕度穩定後進行新工法試作，經觀察成效倘若可行者，續提報中央核可後進行損壞處修繕。

蔡宗豪表示，三山國王廟是全國保存最完整的粵式廟宇，是珍貴的國定古蹟，也承載在地客家信仰與歷史記憶。但這次風災中，廟內多處嚴重滲水，正殿梁柱也受損，讓信眾憂心不已。廟方反映，尚未修復工程前，少見因雨天而造成殿內淹水的情況，推測廟體過去設有天溝系統，有效引導屋頂雨水排出。

蔡宗豪表示，三山國王廟升格為國定古蹟後，修復工程文化部以「回復原貌」為由，沒設置或保留完整的排水系統，導致此次大量雨水無法即時排出，反而加速古蹟受損。明明有科學的排水設計，卻因制度僵化被迫取消，這樣的做法不但不合理，還對古蹟造成傷害。

台南三山國王廟這次受丹娜絲颱風及近期豪雨侵襲，廟內地板竟也淹水。（蔡宗豪提供）

