急救總動員！ 各界發聲力保邱泰源續任衛福部長

近期各界陸續發布聲明力保邱泰源（左）續任衛福部長。（記者林惠琴攝）

2025/08/07 17:04

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部長邱泰源官位屢傳岌岌可危，一向對醫界友善的他，讓近期醫界團體爭相急救，發動一連串歌頌邱泰源政績的聲明，昨（6日）連會計師公會全聯會、全國建築師公會都加入連署，台灣私立醫療院所協會今（7日）也跟進力挺，這股保位動員力道堪稱前所未見，令各界深感不可思議，是否足以左右人事布局，考驗賴政府的智慧。

醫師、牙醫師、中醫師、會計師、建築師等公會團體昨發出聯合聲明表達對推動「健康台灣」願景與落實醫療改革工程上的認同與支持，並強調邱泰源熟稔醫療實務，也擅長醫界溝通與制度整合，呼籲「辦桌辦一半，總舖不可換！」

請繼續往下閱讀...

台灣私立醫療院所協會今日也發出聲明指出，自去年5月邱泰源上任以來，衛福部陸續啟動多項關鍵政策，改革過程需仰賴具有醫療實務經驗與政策整合能力的領導團隊，並持續與各界溝通協調，納入多元聲音。

台灣私立醫療院所協會也提到，近來出現針對部長去留與政策方向的各種聲音，他們認為，醫療改革的推動應以制度為本、專業為依歸，避免個人化討論模糊焦點。改革成效需時間檢驗，但改革過程更需要穩定的領導與各方攜手合作。

