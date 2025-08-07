為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    急救總動員！ 各界發聲力保邱泰源續任衛福部長

    近期各界陸續發布聲明力保邱泰源（左）續任衛福部長。（記者林惠琴攝）

    近期各界陸續發布聲明力保邱泰源（左）續任衛福部長。（記者林惠琴攝）

    2025/08/07 17:04

    〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部長邱泰源官位屢傳岌岌可危，一向對醫界友善的他，讓近期醫界團體爭相急救，發動一連串歌頌邱泰源政績的聲明，昨（6日）連會計師公會全聯會、全國建築師公會都加入連署，台灣私立醫療院所協會今（7日）也跟進力挺，這股保位動員力道堪稱前所未見，令各界深感不可思議，是否足以左右人事布局，考驗賴政府的智慧。

    醫師、牙醫師、中醫師、會計師、建築師等公會團體昨發出聯合聲明表達對推動「健康台灣」願景與落實醫療改革工程上的認同與支持，並強調邱泰源熟稔醫療實務，也擅長醫界溝通與制度整合，呼籲「辦桌辦一半，總舖不可換！」

    台灣私立醫療院所協會今日也發出聲明指出，自去年5月邱泰源上任以來，衛福部陸續啟動多項關鍵政策，改革過程需仰賴具有醫療實務經驗與政策整合能力的領導團隊，並持續與各界溝通協調，納入多元聲音。

    台灣私立醫療院所協會也提到，近來出現針對部長去留與政策方向的各種聲音，他們認為，醫療改革的推動應以制度為本、專業為依歸，避免個人化討論模糊焦點。改革成效需時間檢驗，但改革過程更需要穩定的領導與各方攜手合作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播