    生活

    蔬菜平均價上揚4.4元！ 北農啟動第三波平價措施 釋出70公噸

    今（7）日台北市果菜批發市場蔬菜到貨量851公噸，較昨天減少169噸，每公斤批發價格已達52.7元，價格平均上漲每公斤4.4元。（記者孫唯容攝）

    今（7）日台北市果菜批發市場蔬菜到貨量851公噸，較昨天減少169噸，每公斤批發價格已達52.7元，價格平均上漲每公斤4.4元。（記者孫唯容攝）

    2025/08/07 17:04

    〔記者孫唯容／台北報導〕中南部蔬菜產區受7月底至8月初連續多日豪雨侵襲，影響復耕蔬菜生長，造成蔬菜產量供應受影響，今（7）日台北市果菜批發市場蔬菜到貨量851公噸，較昨天減少169噸，每公斤批發價格已達52.7元，價格平均上漲每公斤4.4元。為平穩蔬菜價格，北農配合台北市政府，再次啟動第三波「平穩價格蔬菜」措施。

    台北市市場處表示，為平穩蔬菜價格波動，已要求台北農產公司延續購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過大台北地區超市通路，在8月8日至8月14日釋出平穩蔬菜總計約70公噸，包括牛心番茄55元／盒、南瓜69元／粒、日本山藥178元／支（約600克以上）、國產馬鈴薯39元／盒（約2~3粒）、進口洋蔥38元／袋（約2~3粒）、玉米筍（非基改）35元／盒、善美的有機秀珍菇35元／包、有機厚肉香菇59元／盒、履歷紅蘿蔔42元／包（2~5條）、韓國大白菜（切））68元／個、進口青花菜 48元／粒、早安地瓜52元／袋、特販蘿蔔38元／條、美國結球萵苣 89元／粒、美國西洋芹 85元／袋、進口蘿美138元／包。

    北農指出，本次促銷活動特別新增新品項「南瓜及進口蘿美」，提供消費者更多樣化、高品質的選擇，滿足日常不同烹調與營養需求，同時為服務無法前往實體超市的消費者，除實體通路外，北農嚴選電商平台亦推出「有機-平穩價格蔬菜箱-免運專案」，每日限量300箱，內含多款本地生產的有機葉菜、根莖與菇類蔬菜，供消費者於線上平台選購。

    北農表示，未來蔬菜價格仍需視中南部地區等產地雨勢是否趨緩、農田積水能否有效排除，農民才能進行復耕，整體供應量方有望逐步恢復平穩。北農將持續配合台北市政府政策，發揮穩定物價與調節供需的功能，積極調配貨源、掌握產銷脈動，確保市民能夠在各大通路穩定購得價格合理、品質優良的生鮮蔬菜。

