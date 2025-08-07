「平西王」熱帶低壓接近！專家曝影響機率 提醒這3天威脅大

熱帶性低氣壓「TD14」生成，預估在高壓強勢導引，將穩定向西移動，是睽違已久的「平西王」。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/07 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓「TD14」生成，目前距離鵝鑾鼻仍有近3000公里距離，預估在高壓強勢導引，將穩定向西移動，是睽違已久的「平西王」，影響台灣機率偏高，下週活動要密切注意。

根據中央氣象署觀測顯示，熱帶性低氣壓「TD14」，今（7日）下午2時的中心位置在北緯18.5度，東經147.6度，即在鵝鑾鼻東方2810公里海面，以每小時17轉14公里速度，向西北西轉西北進行。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，在太平洋高壓強勢導引下，「TD14」路徑很穩定，是睽違已久的「平西王」，直言由於高壓在日本以南以及台灣北方，該系統靠近台灣、甚至影響台灣的機率為中等偏高。

各模式及機構預報的差異在強度是否看好，強則中颱、弱則連低壓都不是的一團雲，帶來的威脅程度自然就差很多，未來幾天持續觀察，民眾下週三（13日）至五（15日）如有安排戶外活動，要密切注意。

