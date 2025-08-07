東部外海規模6.2地震是板塊隱沒 氣象署：還有規模5到5.5餘震

氣象署指出，這起地震原因是菲律賓海板塊北邊沒入歐亞板塊所致，距離台灣很遠。（氣象署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（7日）下午15時45分，台灣東部外海發生規模6.2地震。中央氣象署說明，這起地震原因是菲律賓海板塊沒入歐亞板塊，未來應該還會有規模5到5.5的餘震，但因距離台灣很遠，影響不大。

氣象署地震測報中心在地震後說明原因。地震測報中心技正邱俊達表示，這起地震距離台灣很遙遠，大概有一百多公里遠，且深度較深、深達88公里左右，因此雖然地震規模有6.2，但量測震度不大，主要是花蓮、宜蘭有三級，其餘地方約一級到二級。

邱俊達表示，這起地震原因是板塊隱沒關係，菲律賓海板塊北邊隱沒到歐亞板塊底下，因此產生較大規模地震，從歷史地震來看，隱沒帶地震後續餘震不多，後續大概還會有規模5到5.5左右的地震，但距離台灣很遠、震度會小很多，對北部來說，大概震度約一級左右。

不過下午這場地震雖然北市震度僅一級，但搖晃程度明顯，邱俊達表示，台北地方主要是盆地、有一些盆地效應，因此感受上搖晃稍微久一點。至於這起地震和日前俄羅斯規模8.7的地震有無關聯？邱俊達說，這兩起地震距離太遠，彼此無關連。

昨天清晨，陽明山也有一起規模2.8的地震，邱俊達說，它發生的機制不一樣，那是火山的活動造成，今天下午這場規模6.2的地震則是板塊隱沒帶造成的，產生的機制不一樣。

氣象署指出，這起地震原因是菲律賓海板塊北邊沒入歐亞板塊所致，距離台灣很遠。（氣象署提供）

