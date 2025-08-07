把握父親節好天氣！ 週日後再變天 中部以北恐有大雨

父親節各地仍是多雲到晴的好天氣，午後雷陣雨範圍也侷限在高屏地區及各地山區。（資料照）

2025/08/07 16:56

〔記者林志怡／台北報導〕明天就是父親節，中央氣象署指出，明日各地仍是多雲到晴的好天氣，午後雷陣雨範圍也侷限在高屏地區及各地山區，但週日後因低壓系統從台灣南方通過，造成水氣增加，各地需注意午後雷陣雨，尤其中部以北及各地山區可能有局部大雨發生。

中央氣象署預報員張竣堯指出，目前台灣附近的太平洋海面上有2處低壓系統活動，其中位於關島附近的低壓系統，於今日下午2時增強為熱帶性低氣壓，且接下來將持續往偏西方向移動，在下週靠近台灣，並有機會持續發展為颱風，但現階段不確定性與變動性較大，還有待持續觀察。

請繼續往下閱讀...

另一處低壓系統位於菲律賓東方海面，張竣堯說，這處低氣壓未來發展的趨勢較不明顯，但週末向西往南海移動的過程中，將為台灣帶來較豐沛的水氣，造成天氣較不穩定。

張竣堯表示，明日各地仍將維持多雲到晴的好天氣，僅東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區、各地山區有局部短暫雷陣雨，週六午後雷陣雨區域擴大至大台北及中南部地區。

週日至下週二期間，因低壓系統接近，水氣稍有增加，各地普遍多雲到晴，午後西半部、東北部地區、各地山區有午後局部短暫雷陣雨，且中部以北與各地山區有局部大雨發生機率，雨區較明後兩天擴大，雨勢也稍有增強，另清晨至上午嘉義以南地區也有零星短暫陣雨或雷雨。

張竣堯指出，下週三至週四因水氣持續偏多，東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海有零星短暫陣雨。

氣溫方面，週六前各地白天氣溫普遍可達32至35度，且南部近山區、大台北地區有機會出現36度左右高溫，週日後因水氣增加，白天氣溫略有下降，各地氣溫落在30至34度，感受較為悶熱。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法