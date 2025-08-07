為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    機車改裝囂張貼「靜桃專案」貼紙！騎士被揪噪音、無照 挨罰1萬

    黃男在機車車身貼上「靜桃專案」貼紙。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/08/07 17:10

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局昨（6）日出動各派出所、桃園交通中隊警力，聯合市府環保局及桃園監理站實施聯合稽查，鎖定中路重劃區、市府園區週邊、中山路、永安路、三民路、國際路等噪音車出沒熱點，由員警攔查違法改裝排氣管車輛至風禾公園接受檢測噪音，一旦超標便立即開單告發，且要通知複驗，總計攔查13輛車，噪音違規超標有8輛，裁罰金額1萬8600元，另有無照駕駛2張、改裝排氣管未向監理單位申請變更登記3張，總罰鍰超過3萬元。

    龍安所警員邱靖葶攔查林姓男子駕駛騎乘1輛新車價值將近百萬的SUZUKI大型重機車，檢測音量達100分貝，標準為94分貝、超標6分貝，裁罰3000元，而他本身無照駕駛且改裝排氣管未向監理單位申請變更登記，分別依照道交條例開罰，共噴飛新台幣1萬元。

    埔子所警員何柏勳攔查許姓男子駕駛1輛新車價值400萬元的BMW-M3自小客車，發出擾人排氣管噪音，檢測音量達94分貝，標準為93分貝、超標1分貝，裁罰1800元，他另攔查林姓男子駕駛1輛BMW自小客車，檢測音量達91分貝，標準為77分貝，超標14分貝，裁罰3000元罰鍰，何姓員警晚就攔查2輛BMW噪音超標自小客車。

    此外，小檜溪所警員邱垂綱攔查1輛噪音機車，黃姓男子駕駛在車身貼有「靜桃專案」字樣，然而檢測音量達94分貝，標準為90分貝、超標4分貝，他同樣無照駕駛且改裝排氣管未向監理單位申請變更登記，分別依照道交條例開罰，共被裁罰1萬元，除了此次噪音違規超標外，黃男自稱7月份也在市府廣場被攔查處罰1次，現場勤務人員打趣說，車身貼上「靜桃專案」字樣，堪稱最身體力行支持靜桃專案的男人了！」但員警仍勸他趕快改回合格的排氣管，以免繼續違規遭稽查開單而破財傷荷包。

    許男駕駛1輛新車價值400萬元的BMW-M3自小客車，發出擾人排氣管噪音，檢測音量達94分貝，標準為93分貝、超標1分貝。（記者鄭淑婷翻攝）

    林男駕駛騎乘1輛新車價值將近百萬的SUZUKI大型重機車，檢測音量達100分貝，標準為94分貝、超標6分貝。（記者鄭淑婷翻攝）

