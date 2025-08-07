台北公有市場攤商電子支付設置率99％ 排隊名店竟仍現金付款

台北市目前有48處公有零售市（商）場，擁有電子化支付設備的攤位有7150 個，設置率99.62％，但近2年有超過6成攤商未申請獎勵金，或沒有標示可使用的多元支付方式。（記者孫唯容攝）

2025/08/07 16:50

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市市場處推動「攤商電子支付獎勵計畫」，提高攤商使用電子支付服務意願，北市目前有48處公有零售市（商）場，擁有電子化支付設備的攤位數有7150個，設置率達99.62％，不過審計部發現，公有零售市、商場近2年有超過6成的攤商未申請獎勵金，或沒有標示可使用的多元支付方式。市場處說，部分市場攤商仍習慣現金交易，也不希望公開營業狀況、交易筆數等因素，因此未申請獎勵計畫。

市場處為獎勵公有零售市、商場使用電子支付，訂有電子支付獎勵，辦理公有市、商場及攤集場數位轉型推廣計畫，去年編列預算1000萬元，執行725萬餘元。獎勵採分級獎勵方式，依每月電子支付交易筆數級距，予以不同獎勵金，共分為5級，分別為每月電子支付交易筆數20到50筆，每攤獎勵金1500元；51到100筆，每攤獎勵金2000元；101到200筆、每攤獎勵金2500元，201到300筆每攤獎勵金3000元；301筆以上，每攤獎勵金3500元。

根據審計部資料，台北市有48處公有零售市、商場，其中實際營業攤位計有7177個，設置電子化支付設備的攤位數有7150個，設置率高達99.62％，截至去年11月13日，仍有29處公有零售市、商場連續2年未有攤商申請獎勵金，占比達6成以上；經檢視，去年未申請獎勵金的攤商不乏排隊名店，且店內無設置現金以外付款方式的明顯標示，或為甚多觀光客到訪的市場，公布欄或大門處並未顯示購物可使用的多元支付方式。

記者實地走訪松山市場，市場代表楊女士說，完全沒有跟市場處接洽過，對於獎勵金完全不知情。在地店家也指出，自己完全沒有聽過獎勵金，如果有收到相關公文一定都配合，有獎金可以申請一定會去申請。

市場處指出，目前計有25處市、商場符合資格卻未申請，包含木柵、木新、成德、西湖、幸安、東門、松山、松江、直興、長春、建國、景美、華山、新生、興隆、錦安、龍城、環南、雙連市場、西門商場、中山商場、河濱一、河濱二商場、行天宮命理街、光華數位新天地；剩餘4處為八德、南松、永吉、信義市場，因有收回市場規劃故未納入計畫範圍。

市場處說，部分市場攤商仍習慣以現金交易，也不希望公開營業狀況、交易筆數等因素，故未申請獎勵計畫，尊重不同營業習慣，針對未申請之市場將規劃於相關講習課程中，加強宣導推廣獎勵計畫，並說明相關申請資料填寫方式，以簡化攤商申請的行政作業，也將請自治會協助宣導攤商將非現金支付標示置於明顯處。

市場處也說明，113年度獎勵計畫執行數計725萬1000元，其中，公有市場執行數205萬3500元，而攤販集中場執行數519萬7500元，本計畫採分級獎勵方式，依每月電子支付交易筆數級距，予以不同獎勵金，攤商於公告期間可向市場處提出申請。

