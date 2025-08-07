台16線集集走山復通 替代道路投54線打樁監控滑坡

南投省道台16線集集段，日前走山阻斷搶通單線，經連日清運土石，已恢復雙向4線道通行。（記者劉濱銓攝）

2025/08/07 16:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投省道台16線集集段，日前走山阻斷搶通單線，經公路局持續清運土石，已恢復雙向4線道通行，另在集集鎮往水里鄉的替代道路投54線，也因路基滑動一度封閉，經南投縣政府委請廠商打入鋼軌樁後，已穩固滑坡，惟2地道路皆因邊坡崩坍才阻斷，後續將進行守望與監控，以維護交通安全。

南投縣政府表示，投54線是台16線的替代道路，先前台16線集集段走山封閉，就是靠投54線維持交通，不料台16線搶通單線後，竟換成投54線出現路基滑坡封閉，經派工灌漿補強路面裂縫，並在路側邊坡打入鋼軌樁，已恢復道路通行，惟目前僅是初步搶險，後續會監控滑坡情況，並評估是否有走山風險，再進行邊坡補強。

公路局南投工務段指出，台16線集集段之前僅是搶通單線，之後經連日清運土石，才在6日傍晚全面恢復通車，此次走山係因邊坡崩坍造成，後續邊坡權屬單位台鐵將會進行搶修與整治，不過在邊坡搶修完成前，考量最近午後都會下大雨，因此也會加強道路邊坡守望，如再有連日大雨，或邊坡出現沖刷情況，就會封閉靠山側的車道，並以調撥車道方式維持通行。

南投投54線是省道台16線集集往水里的替代道路，惟受大雨影響導致路基滑動而封閉，經打入鋼軌樁後已復通。（南投縣政府提供）

南投投54線因邊坡崩坍導致路基滑動，後續將監控滑坡情況，再進行邊坡補強。（南投縣議員黃春麟提供）

