基港分公司首件自辦都更 一德新村招商吸引50業者

台灣港務公司基隆港務分公司今（7日）舉辦「一德新村都市更新事業公開評選實施者案」招商說明會，基隆市政府秘書長方定安（左3）、基市都發處長謝孝昆（左2）也出席。（記者俞肇福攝）

2025/08/07 16:31

〔記者俞肇福／新北報導〕台灣港務公司基隆港務分公司今（7日）舉辦「一德新村都市更新事業公開評選實施者案」招商說明會，針對招商機制、投資規劃與潛在投資人進行深入交流，並安排現地勘查；說明會吸引超過50家建設公司與顧問公司參加，基隆市政府秘書長方定安與都市發展處長謝孝昆也到場，展現市府對該案的重視。

主持說明會的基隆港務分公司總經理宋進益表示，「一德新村都市更新事業公開評選實施者案」為港務公司在七堵區推出的首件自辦都市更新案；一德新村開發案以都市更新模式推動資產活化，港務公司期待吸引具專業經驗的業者擔任實施者，與港務公司共同推動開發。

鄰近基隆七堵火車站的一德新村土地約1.1公頃，規劃以都市更新權利變換方式開發，將公開甄選實施者投資進行都市更新事業，讓本案發揮最大效益；已完成先期招商評估，並於今年6月起開放招商文件公開閱覽（ https://kl.twport.com.tw/news/Announcement?a=683 ）至8月15日止，預計年底前正式徵求實施者。未來若成功整合鄰近台鐵、菸酒公司及基隆市政府土地，開發總面積將可擴大至1.4公頃，進一步提升整體開發效益。

基隆港務分公司舉辦一德新村都更實施者招商說明會，針對招商機制、投資規劃與潛在投資人進行深入交流。（記者俞肇福攝）

