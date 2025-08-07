為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北捷轉乘機捷增1服務 比照轉台鐵、高鐵可借用輪椅

    台北捷運公司與桃園捷運公司將試辦輪椅互助借用服務。（記者何玉華攝）

    台北捷運公司與桃園捷運公司將試辦輪椅互助借用服務。（記者何玉華攝）

    2025/08/07 16:18

    〔記者何玉華／台北報導〕翻譯家何穎怡從台北捷運台北車站要搭乘機場捷運，北捷無輪椅協推服務，也無法借用。台北市議員何孟樺說，北捷輪椅借用服務僅限站內，轉乘輪椅協推有4處，未包含台北車站到機捷、北捷松山站到台鐵松山站，輪椅也無法外借，造成無障礙服務斷層。北捷今（7）說，將與桃園捷運公司協調試辦輪椅互助借用，其它轉乘台鐵、高鐵或桃捷的車站，原就有輪椅互助借用協助旅客接駁。

    何穎怡上個月底在臉書分享她從北捷台北車站轉搭機捷，北捷沒有輪椅服務，連借用輪椅都不行；相較她之前從台南坐台鐵到高雄轉捷運，台鐵及高捷的無縫接軌服務，讓她感概是「兩個世界」。

    何孟樺指出，北捷各站都有輪椅借用服務，但範圍僅限站內。轉乘輪椅協推服務有四處，包含北車B3至台鐵、高鐵詢問處；板橋站至台鐵、高鐵詢問處；南港站至台鐵、高鐵詢問處；北門站至機捷詢問處。北捷北車站至桃捷北車站、北捷松山站至台鐵松山站間則無，輪椅也無法外借出站，造成無障礙服務斷層。

    何孟樺指出，北捷鼓勵民眾到北門站轉乘，但對搭藍線往西的民眾來說，北車站轉乘是最短路線，也是多數民眾、甚至外地民眾選擇的轉乘點，北捷應在北門站、北車站兩地都提供相同服務，如北門站已有輪椅協推，北車站也應提供。北捷松山站至台鐵松山站間也應提供服務。

    北捷說，原先的輪椅借用原則是「當站使用」為限，為提升不同運輸界面的轉乘服務品質，繼松山站、南港站、板橋站、三重站及北門站等可轉乘台鐵、高鐵或桃園捷運的車站，北捷台北車站將與桃捷台北車站試辦輪椅互助借用服務；借用的旅客搭乘列車後，會由車站人員將輪椅收回，確保後續可持續服務其他有需求的旅客。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播