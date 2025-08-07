北捷轉乘機捷增1服務 比照轉台鐵、高鐵可借用輪椅

台北捷運公司與桃園捷運公司將試辦輪椅互助借用服務。（記者何玉華攝）

2025/08/07 16:18

〔記者何玉華／台北報導〕翻譯家何穎怡從台北捷運台北車站要搭乘機場捷運，北捷無輪椅協推服務，也無法借用。台北市議員何孟樺說，北捷輪椅借用服務僅限站內，轉乘輪椅協推有4處，未包含台北車站到機捷、北捷松山站到台鐵松山站，輪椅也無法外借，造成無障礙服務斷層。北捷今（7）說，將與桃園捷運公司協調試辦輪椅互助借用，其它轉乘台鐵、高鐵或桃捷的車站，原就有輪椅互助借用協助旅客接駁。

何穎怡上個月底在臉書分享她從北捷台北車站轉搭機捷，北捷沒有輪椅服務，連借用輪椅都不行；相較她之前從台南坐台鐵到高雄轉捷運，台鐵及高捷的無縫接軌服務，讓她感概是「兩個世界」。

何孟樺指出，北捷各站都有輪椅借用服務，但範圍僅限站內。轉乘輪椅協推服務有四處，包含北車B3至台鐵、高鐵詢問處；板橋站至台鐵、高鐵詢問處；南港站至台鐵、高鐵詢問處；北門站至機捷詢問處。北捷北車站至桃捷北車站、北捷松山站至台鐵松山站間則無，輪椅也無法外借出站，造成無障礙服務斷層。

何孟樺指出，北捷鼓勵民眾到北門站轉乘，但對搭藍線往西的民眾來說，北車站轉乘是最短路線，也是多數民眾、甚至外地民眾選擇的轉乘點，北捷應在北門站、北車站兩地都提供相同服務，如北門站已有輪椅協推，北車站也應提供。北捷松山站至台鐵松山站間也應提供服務。

北捷說，原先的輪椅借用原則是「當站使用」為限，為提升不同運輸界面的轉乘服務品質，繼松山站、南港站、板橋站、三重站及北門站等可轉乘台鐵、高鐵或桃園捷運的車站，北捷台北車站將與桃捷台北車站試辦輪椅互助借用服務；借用的旅客搭乘列車後，會由車站人員將輪椅收回，確保後續可持續服務其他有需求的旅客。

