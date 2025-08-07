力成科技挹注7年 助竹縣清水國小偏鄉學童發掘潛能

力成科技贊助新竹縣清水國小學生前往台中科博館參訪。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣清水國小位於新埔鎮與桃園市的交界，曾因少子化與人口外移面臨裁併壓力，自2019年起，力成科技挹注資源，贊助「週三課後多元社團課程」等，協助學校逐步穩定學生人數，並打造具有在地文化特色的課程，今天雙方再簽署合作備忘錄，期許展現小校也能發光發熱的教育能量。

力成科技與清水國小的合作今年邁入第7年，新任校長陳芃名今天在交接典禮中，代表學校感謝力成科技的協助，雙方並簽署合作備忘錄，將延續企業的愛心，持續發展多元社團課程、科技教育，力成科技也承諾整合專業資源，融合地方需求，深化偏鄉扶助行動。

清水國小表示，力成科技自2019年起，累計投入百餘萬元，支持自然體驗、文化探索與體育運動等週三課後多元社團，讓孩子們在課堂之外也能培養興趣與自信，提升整體學習成效；同時，也協助學校推動科學教育，激發學生對科技的好奇與探索精神。

清水國小發展「自然環境教育」、「農業文化」與「客家文化」3大主軸課程，也延續至課後社團活動，成為延伸學習與落實素養教育的重要平台。透過課後學習，學生得以更全面地接觸不同領域，從中發掘自我潛能與志趣。

力成科技表示，自2017年成立財團法人力成科技教育基金會以來，始終秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，積極實踐企業社會責任。基金會長期關注「偏鄉教育」、「教育扶助」、「運動培育」及「青年培力」4大領域，持續以具體行動為台灣注入正向能量。

力成科技2019年起贊助清水國小週三課後社團多元課程，今年再度攜手合作。（擷取自新竹縣政府官網）

