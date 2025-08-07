為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    玉山瓦拉米封閉半月！黑熊下到步道旁8公尺 巡查員撞見驚逃

    玉山東部園區瓦拉米步道，因風災封閉太久，有巡查員在步道附近撞見台灣黑熊，雙方距離僅8公尺，嚇得趕緊逃離。（資料照，玉管處提供）

    玉山東部園區瓦拉米步道，因風災封閉太久，有巡查員在步道附近撞見台灣黑熊，雙方距離僅8公尺，嚇得趕緊逃離。（資料照，玉管處提供）

    2025/08/07 16:11

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山東部園區瓦拉米步道，7月18日因颱風封閉，本月6日才開放，惟步道封閉半個月，4日園區巡查員下山時，卻在2.6K撞見1隻成體台灣黑熊，雙方僅離8公尺，嚇得巡查員趕緊下撤逃離。玉山國家公園管理處研判，步道因封閉太久，黑熊以為沒人進來，才會下到步道附近，提醒最近到瓦拉米，應帶熊鈴或敲打鋼杯製造噪音，以驅趕黑熊，避免人熊衝突。

    玉管處表示，園區巡查員本月4日到瓦拉米修繕步道，上午在2.8K處就有聽見黑熊的聲音，下午下山時則在2.6K處遭遇黑熊，當時巡查員走在步道，詎料往旁邊一看，竟赫見1隻黑熊已發現他，並朝他追過來，當下立即快步撤退，好在黑熊只追了一下就停住，並未發生衝突。

    玉管處說，瓦拉米步道本來就是黑熊棲地範圍，研判是步道因風災封閉，太久沒有人煙，黑熊才會下到步道附近活動，沒想到當天竟有巡查員路過，雙方相距僅8公尺，彼此都嚇一大跳，以致吸引黑熊追上來，所幸最後只是虛驚一場。

    玉管處提醒，近期民眾上山可帶熊鈴，或敲打鋼杯製造噪音，甚至是走路時可拍手、談話發出聲響，讓黑熊知道有人出現，就不會輕易靠近，一旦與黑熊不期而遇，則要保持冷靜，切勿背對黑熊逃逸，以免被黑熊當成獵物緊追不放，應面對黑熊持續後退，並可攜帶防熊噴霧，避免人熊衝突。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播