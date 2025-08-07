玉山瓦拉米封閉半月！黑熊下到步道旁8公尺 巡查員撞見驚逃

玉山東部園區瓦拉米步道，因風災封閉太久，有巡查員在步道附近撞見台灣黑熊，雙方距離僅8公尺，嚇得趕緊逃離。（資料照，玉管處提供）

2025/08/07 16:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山東部園區瓦拉米步道，7月18日因颱風封閉，本月6日才開放，惟步道封閉半個月，4日園區巡查員下山時，卻在2.6K撞見1隻成體台灣黑熊，雙方僅離8公尺，嚇得巡查員趕緊下撤逃離。玉山國家公園管理處研判，步道因封閉太久，黑熊以為沒人進來，才會下到步道附近，提醒最近到瓦拉米，應帶熊鈴或敲打鋼杯製造噪音，以驅趕黑熊，避免人熊衝突。

玉管處表示，園區巡查員本月4日到瓦拉米修繕步道，上午在2.8K處就有聽見黑熊的聲音，下午下山時則在2.6K處遭遇黑熊，當時巡查員走在步道，詎料往旁邊一看，竟赫見1隻黑熊已發現他，並朝他追過來，當下立即快步撤退，好在黑熊只追了一下就停住，並未發生衝突。

玉管處說，瓦拉米步道本來就是黑熊棲地範圍，研判是步道因風災封閉，太久沒有人煙，黑熊才會下到步道附近活動，沒想到當天竟有巡查員路過，雙方相距僅8公尺，彼此都嚇一大跳，以致吸引黑熊追上來，所幸最後只是虛驚一場。

玉管處提醒，近期民眾上山可帶熊鈴，或敲打鋼杯製造噪音，甚至是走路時可拍手、談話發出聲響，讓黑熊知道有人出現，就不會輕易靠近，一旦與黑熊不期而遇，則要保持冷靜，切勿背對黑熊逃逸，以免被黑熊當成獵物緊追不放，應面對黑熊持續後退，並可攜帶防熊噴霧，避免人熊衝突。

