    首頁　>　生活

    助在地產業災後重建 中央經濟復建服務團8/11進駐佳里

    立委郭國文、林俊憲今日邀集經濟部、財政部辦理「丹娜絲颱風災後復工-中小企業座談會」。（郭國文服務處提供）

    2025/08/07 16:10

    〔記者王涵平／台南報導〕立委郭國文、林俊憲今日邀集經濟部、財政部辦理「丹娜絲颱風災後復工-中小企業座談會」，丹娜絲颱風衝擊在地中小企業、商圈店家，超過百名中小企業主、商圈代表、受災業者出席，經濟部次長賴建信、財政部次長阮清華回應，8月11日起將派員進駐佳里區公所，為期兩週的服務專案，讓中小企業主能夠直接現場處理送案、申請受災證明、申貸疑義等問題，讓災區能夠盡快回復經濟秩序

    郭國文表示，目前災後復工三大面向包括，受災企業補助、災後復工貸款、租稅減免措施已定案，與林俊憲攜手爭取下，復工貸款及租稅減免措施比照過去重大天災專案，另外，考量丹娜絲颱風破紀錄16級陣風造成店家鐵捲門、招牌、展示架生財器具設備損壞，經濟部宣布有稅籍登記的商業店家、南市府列管之傳統市場攤商，都可以申請1萬元店家援助。

    林俊憲提到，經濟部已全面啟動災後協助機制，從資金、輔導到復工支持，協助中小企業加速復原，針對融資方案，企業最高可申貸5000萬元，個人則是300萬元額度，會要求財政部從寬從速協助核貸，0403復工專案是地震思維，7月則是風災，要求補助金額、門檻要再評估檢討可能。

    在場中小企業、商圈業者反映希望補助能夠放寬，經濟部表示，公布復工方案後，已滾動調整針對納管工廠、持有登記證的企業都能適用，其餘則是用服務業方案處理，會讓受災業者都能被照顧到。郭國文、林俊憲要求經濟部、財政部共組災後復建服務團進駐佳里。

