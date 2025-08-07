台南「獵龍」今年已抓近1.2萬隻 民憂風災後聚集熱點移往上游

鹽水溪上流歸仁、關廟交界接連發現綠鬣蜥的蹤影，讓地方詫異。（吳宗寶提供）

2025/08/07 16:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕外來入侵種的綠鬣蜥氾濫，台南市政府農業局的「獵龍大隊」鎖定各聚集熱點，集中火力圍捕，截至8月5日，今年以來累計擒獲近1.2萬隻，持續掃蕩中；但有民眾在鹽水溪上游的歸仁、關廟交界處，接連發現其蹤影，懷疑颱風、豪雨之後，可能讓族群往更內陸，或者山區移動、繁衍，擔心目前大家忙著救災，無暇他顧，森林及自然保育科則強調會根據通報進行勘查，密切監控。

前關廟新光社區發展協會理事長吳宗寶表示，接連在鹽水溪上游媽廟、埤頭段看到3隻綠鬣蜥，體型都超過1公尺，於靠近住戶的河堤邊閒晃，嚇壞了老人與小孩，其中2隻被捕獲、1隻逃逸，但出現頻率之高，民眾憂心當地已成為族群聚集的熱點，籲請市府農業局能多加注意、掌握。

請繼續往下閱讀...

附近民眾也指出，依照河川流域而言，以往仁德、南區等熱點都在下游，綠鬣蜥的卵比較怕水，今年有颱風、豪雨，是否因為積淹讓族群往上移動，前進更內陸的地方，找到新的繁衍、聚集之處，南部救災忙碌之時，有害的外來物種趁隙入侵，令人憂心。

農業局森保科長朱建明希望民眾若有發現，請盡速通報，將派員前往巡視，了解族群數量，以部署捕獵工作，綠鬣蜥是否有往河川上游移動、擴散的趨勢，要現場勘查後，才能進一步判斷，並擬定接下來的因應與防堵策略。

朱建明提到，今年採密集式的抓捕方式，先鎖定熱點後，團隊依照現場狀況進行部署，全面啟動獵龍，曾有1人從早到晚捕獲了逾200隻，強力掃蕩綠鬣蜥，從元旦到本月5日的統計，共有1萬1873隻落網，南區、仁德等地較較多。

朱建明說，根據3年來的追蹤，綠鬣蜥現蹤的熱點包含了漁光島周邊、南山公墓附近，還有竹溪、二仁溪、三爺溪、鹽水溪、急水溪等中、下游河段，會持續掃蕩，避免生態、農業，以及基礎設施遭受損害。

鹽水溪上流歸仁、關廟交界接連發現綠鬣蜥的蹤影，讓地方詫異。（吳宗寶提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法