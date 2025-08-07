北捷北車站無輪椅服務 知名作家嘆與高捷是「兩個世界」

桃園捷運公司經營的機場捷運線，提供行動不便者輪椅服務。（記者何玉華攝）

2025/08/07 16:16

〔記者何玉華／台北報導〕台北車站複雜的動線對身體不便的民眾是項考驗，翻譯家何穎怡日前在臉書分享，從台北捷運台北車站前往搭乘機場捷運，北捷無輪椅接送服務、也無法借用輪椅移動，與高雄捷運無縫服務完全是兩個世界。台北捷運公司今（7日）表示，將與桃捷公司試辦輪椅互助借用機制。

何穎怡上個月底在臉書分享她從北捷台北車站轉搭機捷的經驗，北捷沒有輪椅服務，就連借用輪椅推過去再還回來都不行；甚至她走了一段路後體力不支，也完全沒有可以坐下來休息的地方。後來是她先生去機捷情商輪椅服務，機捷雖人力吃緊，還是緊急將正在洗廁所的人力調來支援；等候期間，她看到一位男士拄著枴杖辛苦前行。

請繼續往下閱讀...

何穎怡想起她從台南坐台鐵到高雄轉捷運的經驗。台鐵的輪椅服務將人送進車廂，回報指揮中心乘客已上車；到了高雄，輪椅已經等在車門口，推人到高捷，高捷的人已經等在那裡。期間她在美麗島站轉線，輪椅等在門口推她去另一條線。到站後，推輪椅的阿姨還等她去上廁所，直到送出車站外。高捷的無縫服務讓她感慨這次經驗完全是兩個世界。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法