創世基金會到宅服務 植物人家庭重拾希望

創世基金會基隆院護理師，照顧植物人翻床換藥。（圖為基隆市政府提供）

2025/08/07 16:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕父親節前夕，創世基金會的到宅護理師及義工，揹著大包小包來到93歲陳姓阿公家，媳婦梁女士站在門口迎接，客廳裡放置很多臥床者需要的營養品，房間牆上貼著照護時間表，清楚登記著幾點灌食多少公克、排泄情形、醫囑重點…等，一筆一畫，顯現照顧的用心。

創世基隆院院長李淑婷表示，創世基金會安養的植物人中，以男性居多，其中過半的身分是父親。父親是家庭的經濟支柱，一旦因意外或疾病突然倒下，將對弱勢家庭造成莫大的衝擊。創世基隆院目前安養46位植物人，免費到宅服務70多個家庭，服務經費大都仰賴社會大眾及企業的愛心支持。

李淑婷說，今年93歲的陳老先生，7年前因腸胃疾病手術後，生活即無法自理，搬到次子家同住，由媳婦梁女士照顧。3年前因功能退化開始臥床，梁女士更是寸步不離的守在床邊，傷口護理、排泄物處理、翻身擺位皆親力親為，鄰居常稱讚她比親生女兒還貼心，她總是靦腆笑而不語，因為心中早已把公公當作親生父親。

梁女士表示，結婚後，公公對她疼愛有加，讓她感受到家的溫暖，所以公公倒下後，便義無反顧扛起照顧責任。隨著年紀漸長，開始感覺體力吃緊，才向創世基金會申請到宅服務，也主動向護理師學習更多照護技巧，只為給公公更好的照顧品質。

創世基金會指出，植物人每人每日安養經費需1650元，歡迎各界每月定期定額1650元或自由捐款，幫助植物人安養服務。愛心專線（02）24214738，劃撥帳號︰19750257，戶名︰創世基金會，備註︰撐舟勇士。

