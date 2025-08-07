聽障男求職受阻 職訓學銲接獲雇用

有聽力障礙的阿宗，利用即時逐字稿軟體與職訓師溝通學習銲接技術。（高屏澎東分署提供）

2025/08/07 16:06

〔記者許麗娟／高雄報導〕有聽力障礙的男子阿宗（化名），未學過手語又無法以言語表達，使得他的求職過程屢屢碰壁，偶爾跑外送、當臨時工，生活困苦，一位好心的工地師傅建議阿宗可透過政府的職業訓練課程，學習銲接專長，訓練結束後，阿宗不僅取得專業證照，也獲得工廠雇用，終於有了穩定的工作與收入。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署指出，阿宗為學習一技之長，參加「綜合銲接班」，課程不僅提供實作訓練，更針對身心障礙者提供輔具助學習，能幫他克服溝通與操作上的挑戰，訓練期間利用即時逐字稿軟體、手機文字功能，讓阿宗與職訓師進行溝通學習，透過反覆練習與個別指導，阿宗逐步掌握電銲、氬銲等多項技術，並在結訓時順利通過技能檢定，取得專業證照。

阿宗表示，非常感謝高分署提供友善且具包容性的學習環境，還有職訓師及同學的全力協助，讓他有機會學習一技之長，他已立即獲得銲接專業廠商僱用，成功成為銲接師，也希望穩定的工作與收入，能逐步翻轉人生。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，分署辦理職前訓練課程職類多元，第5梯次課程受理報名至8月15日止，內容有「國際貿易行銷」、「倉儲物流人員」、「室內及工業配線」、「網拍多媒體行銷」、「綜合銲接」、「電腦數值控制與機械加工」、「旅遊從業人員」、「智慧行動商務系統開發」等多項職訓課程，年滿15歲即可報名參訓，結訓後將輔導就業。

綜合銲接班提供電銲、氬銲等多項技術指導。（高屏澎東分署提供）

