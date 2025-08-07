為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    議員關切補助屋損修繕拆除進度 南市府著手研擬細節、從速從簡

    南市議會今日聽取市府「丹娜絲颱風天然災害市府因應對策及處理情形」，議員關心中央補助屋損修繕拆除進度，市府表示，已著手研擬細節，從速、從簡縮短等待時間。（前進指揮所提供）

    2025/08/07 16:01

    〔記者王涵平／台南報導〕南市議會今日聽取市府「丹娜絲颱風天然災害市府因應對策及處理情形」，議員關心中央補助屋損修繕拆除進度，市府表示，已著手研擬細節，從速、從簡縮短等待時間。

    南市議員李宗翰表示，中央公布加碼災損房屋修繕拆除補助後，圖卡已先廣傳出去，但區公所尚無法受理，導致民眾洽辦未果。市長黃偉哲表示，如有民眾來洽詢，將先行受理登記，同時會儘快與中央對接確認申請表單格式。

    黃偉哲指出，災後復原階段涉及中央與地方密切協調，而行政院前進指揮所日前至災區視察時，現場瞭解到民眾實際需求，因此加碼宣布「災屋拆除補助」措施，為利訊息廣為傳遞，先透過圖卡讓民眾了解加碼內容，具體申辦細節，市府也隨即啟動規劃。

    工務局表示，因補助發放有一定之表單與行政流程，市府於第一時間即著手研擬中央加碼補助的相關辦法細節，目前正全力加速辦理，簡化申請流程，落實「從速、從簡」原則。民政局表示，在補助辦法細節尚未公布前，各區公所若接獲民眾洽詢申辦，將先請留下聯絡資訊，以利後續通知。

