彰化和美和線路施工讓燒臘店停業3個月損失百萬 重開張網揪相挺

燒臘店停業3個多月後重新開張，網友互揪上門消費力挺。（圖由賴清美提供）

2025/08/07 15:34

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮和線路下水道施工多時，路口處一間燒臘店被迫停業3個多月，光是租金及人事費用就損失上百萬，最近才重新開張，不少網友相揪上門購買相挺，有人說「等了好久終於重新開張吃到燒臘飯」，地方仕紳黃雍筆今天（7日）也霸氣購買30個便當捧場，並把便當轉交給縣議員賴清美來幫助弱勢家庭，略盡心意。

賴清美指出，和線路與道周路因為進行下水道施工，沿線有許多店家生意都受到影響，其中位於路口處的燒臘店由於影響出入也被迫暫時停業，不料一停業就是3個多月，期間房租、水電與員工薪水都要負擔，業者3個多月就損失上百萬元。

和線路工程已經完工，道周路的工程仍進行中，燒臘店最近重新開張，有和美鎮民在網路上公告周知並相揪上門消費相挺，獲得大批網友熱烈迴響，有網友說小孩超愛這家店的便當，他一定要上門捧場；還有人說這家店好吃一定要用新台幣支持。

八大家具老闆黃雍筆今天一口氣購買30個便當送到賴清美服務處，讓弱勢的邊緣戶來索取。賴清美說，台灣人最可愛的地方，就是人情味，堪稱是世間最美的風景，歡迎鄉親踴躍前往相挺，助業者度過難關。

和美仕紳黃雍筆（右）買30個便當轉交給縣議員賴清美（左）助弱勢。（圖由賴清美提供）

黃雍筆（右2）一口氣買30個便當交給賴清美（右1）助弱勢。（圖由賴清美提供）

