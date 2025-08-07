為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化和美和線路施工讓燒臘店停業3個月損失百萬 重開張網揪相挺

    燒臘店停業3個多月後重新開張，網友互揪上門消費力挺。（圖由賴清美提供）

    燒臘店停業3個多月後重新開張，網友互揪上門消費力挺。（圖由賴清美提供）

    2025/08/07 15:34

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮和線路下水道施工多時，路口處一間燒臘店被迫停業3個多月，光是租金及人事費用就損失上百萬，最近才重新開張，不少網友相揪上門購買相挺，有人說「等了好久終於重新開張吃到燒臘飯」，地方仕紳黃雍筆今天（7日）也霸氣購買30個便當捧場，並把便當轉交給縣議員賴清美來幫助弱勢家庭，略盡心意。

    賴清美指出，和線路與道周路因為進行下水道施工，沿線有許多店家生意都受到影響，其中位於路口處的燒臘店由於影響出入也被迫暫時停業，不料一停業就是3個多月，期間房租、水電與員工薪水都要負擔，業者3個多月就損失上百萬元。

    和線路工程已經完工，道周路的工程仍進行中，燒臘店最近重新開張，有和美鎮民在網路上公告周知並相揪上門消費相挺，獲得大批網友熱烈迴響，有網友說小孩超愛這家店的便當，他一定要上門捧場；還有人說這家店好吃一定要用新台幣支持。

    八大家具老闆黃雍筆今天一口氣購買30個便當送到賴清美服務處，讓弱勢的邊緣戶來索取。賴清美說，台灣人最可愛的地方，就是人情味，堪稱是世間最美的風景，歡迎鄉親踴躍前往相挺，助業者度過難關。

    和美仕紳黃雍筆（右）買30個便當轉交給縣議員賴清美（左）助弱勢。（圖由賴清美提供）

    和美仕紳黃雍筆（右）買30個便當轉交給縣議員賴清美（左）助弱勢。（圖由賴清美提供）

    黃雍筆（右2）一口氣買30個便當交給賴清美（右1）助弱勢。（圖由賴清美提供）

    黃雍筆（右2）一口氣買30個便當交給賴清美（右1）助弱勢。（圖由賴清美提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播