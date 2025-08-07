TAICA修課人數倍增 教育部：將擴增並優化課程

立法院教育及文化委員會7日開會，邀請教育部部長鄭英耀（右）列席。（記者方賓照攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部推動台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA），提供學子更多AI相關課程，但首期能修完課且取得學分者僅約4到6成，遭到立委質疑成效不彰。教育部長鄭英耀今於立院強調，第2學期修課人數已近倍增，且通過率達7成5，將持續擴增並優化課程。

立法院教文會今邀請鄭英耀進行報告並備詢，國民黨立委葛如鈞首先針對參與校數從25校增加到55校表示肯定，但他指出，能修完課並取得學分者，只有4到6成，且選課人數持續衰退，尤其第2學期台師大所開6門課有5門修課人數為0，更有學校通過人數掛蛋，要求教育部解釋原因，並承諾優化課程。

民進黨立委陳秀寶也提到同樣問題，學程出發點立意良善，也受到業界期待，但修課通過人數僅有4至6成，教育部應該思考檢討改進，也要優化課程，讓學生有適合程度的課可以選。

鄭英耀答詢時說明，該計畫要感謝葉丙成次長在上任後快速整合以清大、成大、台大的為主組成的AI教授，並透過網路上課，在去年9月開了5門課，有近2500人修課，但第一學期確實有1322位、56%學生沒通過。

鄭英耀認為，不排除部分學校課程內容太難，但如台師大則是AI領域老師慢慢在豐富，也有開設自己的課程，有的學生可能就近修習實體課。而TAICA計畫則是希望透過網路，整合大學資源，彌補許多學校沒有AI專任老師的問題。

而鄭英耀還提到，整個計畫有在進步，第2學期已經有4400人修課，並有3300人通過，通過率達7成5。而隨著計畫持續擴增，希望台成清交的能量能雨露均霑，讓全台灣的大學都可以受惠。

鄭英耀也強調，人工智慧學程是有價值的，會持續，確實團隊也在思考不同程度的課程，會進行調整，學程剛開始有很多學生可能不知有此資源，但隨修課人數增加已慢慢擴散，希望有更多人受益。

