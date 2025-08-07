竹市民進黨議員組隊前進台南 助3災區重建家園

新竹市民進黨議員等民代組隊前進台南災區，協助災民恢復家園。（取自市議員楊玲宜臉書）

2025/08/07 15:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團議員陳建名、楊玲宜和劉康彥辦公室主任林士凱組隊，前天就帶著大量物資南下台南，3天來參與南市立委林俊憲服務處、台南市議會黨團、彰化縣議會黨團聯合組成的志工隊，到台南市新營區、後壁區和安南區，協助弱勢災民整理打掃家園，清運廢棄物，台南出生的陳建名看到家鄉災民的處境，只能努力協助，期發揮一己之力，盡力幫同胞恢復家園。

楊玲宜和陳建名提到，台南市在連日豪雨過後，這幾天已放晴，但來到災區，看到受災戶現場滿目瘡痍，在中央黨部組織部號召下，他們與所有志工把握時間、有條理地分工，將受到豪雨肆虐、已經凌亂不堪家園內的毀損家具物品搬出戶外，同時清理斷壁殘垣的泥濘，以及嚴重毀損、髒亂的廳舍。

前天進入新營區、昨天後壁區，今天則到安南區，尤其水患過後，令人擔心病媒蚊與環境清消問題，因此急需消毒水，進行環境及家園的重建消毒工作。他們也將竹科媽媽與志工夥伴們的愛心物資，快遞提供災民及時必要的援助，並且幫忙獨居長輩整理房舍，期盼大家早日恢復正常生活。

新竹市民進黨議員參與南市立委林俊憲服務處、台南市議會黨團、彰化縣議會黨團聯合組成的志工隊，到台南市協助弱勢災民整理打掃家園，清運廢棄物。（取自市議員楊玲宜臉書）

受災戶現場滿目瘡痍，議員們與所有志工協助清理泥濘的房舍。（取自市議員陳建名臉書）

