    頭份夏日藝文活動壓軸 8/9火舞劇點燃暑假高潮

    頭份市「夏日藝文活動」壓軸重頭戲將於9日晚間7點於頭份運動公園登場，由「即將成真火舞團」帶來新作品《日出・昇龍》演出。（圖由頭份市公所提供）

    頭份市「夏日藝文活動」壓軸重頭戲將於9日晚間7點於頭份運動公園登場，由「即將成真火舞團」帶來新作品《日出・昇龍》演出。（圖由頭份市公所提供）

    2025/08/07 15:38

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市「夏日藝文活動」，從7月起跑，陸續推出樂高積木展、兒童戲劇營等活動，深受親子歡迎，頭份市公所表示，壓軸重頭戲將於9日晚間7點於頭份運動公園登場，由「即將成真火舞團」帶來新作品《日出・昇龍》演出，精彩可期，免費開放欣賞。

    市公所表示，「即將成真火舞團」曾在2022年於頭份演出火舞劇《火爾摩莎》，也曾連續2年參與苗栗（火旁）龍演出，皆獲得觀眾好評。時隔3年，公所再度邀請「即將成真火舞團」，帶來成團10週年的鉅作《日出・昇龍》，呈現1場融合魔幻、火舞與劇場元素的兒童火舞劇，精彩程度更上一層樓，歡迎一同來感受光與影交織的奇幻魅力。

    此外，9日下午4點起，頭份運動公園也安排有親子闖關集章送禮，下午5點至晚間7點則有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等精彩演出。頭份市長羅雪珠表示，盼藉這一系列夏日藝文活動，讓市民與遊客在炎炎夏日中，能感受到文化藝術的能量，也讓孩子們擁有一個充實又精彩的暑期生活。

    「即將成真火舞團」演出。（圖由頭份市公所提供）

    「即將成真火舞團」演出。（圖由頭份市公所提供）

    「即將成真火舞團」演出。（圖由頭份市公所提供）

    「即將成真火舞團」演出。（圖由頭份市公所提供）

    熱門推播