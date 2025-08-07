助災後重建 台南市中醫師公會捐款、擴大義診

助災後重建，台南市中醫師公會今捐款160萬5000元，由台南市長黃偉哲代表接受並頒贈感謝狀。（記者王涵平攝）

2025/08/07 15:21

〔記者王涵平、蔡文居／台南報導〕助災後重建，台南市中醫師公會今捐款160萬5000元，由台南市長黃偉哲代表接受並頒贈感謝狀，公會理事長陳俊銘表示，將聯合大台南中醫師公會，擴大舉行重災區的中醫義診，提供受災民眾最好的中醫醫療服務。

台南市中醫師公會今至民治市政中心捐贈，立委賴惠員也到場見證，黃偉哲表示，台南市面臨丹娜絲風災及豪雨水災，一連串災情造成民眾嚴重損失，但危機的時刻也見證台灣是個有愛的社會，不僅有來自台灣各地的捐款，甚至是日本的友誼城市也發起募捐，溫暖關懷讓人感動。

根據南市社會局統計，截至8月6日止，丹娜絲颱風捐款總金額1億2099萬7500元，捐款筆數1萬5535筆。

陳俊銘表示，受災戶重建的路十分辛苦，發起募款後獲得理監事和會員熱烈的響應，幾天內共募得160萬5千元，匯集的愛心善款送至市府，祝福受災戶早日修復重建完成。

黃偉哲說，台南市中醫師公會長年配合市府衛生局推動行動醫院計畫，深入偏鄉提供健康諮詢與中醫保健服務，展現對市民健康的關懷。此次風災後再度挺身而出賑災，為災後復原注入溫暖力量，令人敬佩。陳俊銘表示，接下來將在市府的安排下，針對重災區舉辦聯合義診，提供災民在身體疾病或是心理健康上最佳的協助。

