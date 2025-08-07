為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    助災後重建 台南市中醫師公會捐款、擴大義診

    助災後重建，台南市中醫師公會今捐款160萬5000元，由台南市長黃偉哲代表接受並頒贈感謝狀。（記者王涵平攝）

    助災後重建，台南市中醫師公會今捐款160萬5000元，由台南市長黃偉哲代表接受並頒贈感謝狀。（記者王涵平攝）

    2025/08/07 15:21

    〔記者王涵平、蔡文居／台南報導〕助災後重建，台南市中醫師公會今捐款160萬5000元，由台南市長黃偉哲代表接受並頒贈感謝狀，公會理事長陳俊銘表示，將聯合大台南中醫師公會，擴大舉行重災區的中醫義診，提供受災民眾最好的中醫醫療服務。

    台南市中醫師公會今至民治市政中心捐贈，立委賴惠員也到場見證，黃偉哲表示，台南市面臨丹娜絲風災及豪雨水災，一連串災情造成民眾嚴重損失，但危機的時刻也見證台灣是個有愛的社會，不僅有來自台灣各地的捐款，甚至是日本的友誼城市也發起募捐，溫暖關懷讓人感動。

    根據南市社會局統計，截至8月6日止，丹娜絲颱風捐款總金額1億2099萬7500元，捐款筆數1萬5535筆。

    陳俊銘表示，受災戶重建的路十分辛苦，發起募款後獲得理監事和會員熱烈的響應，幾天內共募得160萬5千元，匯集的愛心善款送至市府，祝福受災戶早日修復重建完成。

    黃偉哲說，台南市中醫師公會長年配合市府衛生局推動行動醫院計畫，深入偏鄉提供健康諮詢與中醫保健服務，展現對市民健康的關懷。此次風災後再度挺身而出賑災，為災後復原注入溫暖力量，令人敬佩。陳俊銘表示，接下來將在市府的安排下，針對重災區舉辦聯合義診，提供災民在身體疾病或是心理健康上最佳的協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播