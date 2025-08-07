為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鮮鱸魚化身「碳烤漢堡排」 高雄漁村水產創意料理超親民

    高雄永安漁村推出鱸魚創意料理發表。（高市農業局提供）

    高雄永安漁村推出鱸魚創意料理發表。（高市農業局提供）

    2025/08/07 14:58

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄永安區保寧社區發展協會與興達港漁會攜手研發鱸魚創意料理，舉辦「烤魚．海風．鱸意永續水產品研發發表會」，特別邀請宜蘭知名碳烤主廚李宗倫，展演3道明星級鱸魚料理，突破傳統鮮魚料理框架，展現鱸魚料理的創新與風味多元性，其中「碳烤漢堡排」，香氣與層次兼具超親民。

    保寧社區以石斑、鱸魚、白蝦等養殖業為傳統主力，但面對人口老化與產業轉型的挑戰，經由農業局與樹德科技大學NPO研究發展中心協助，投入創新加工產品開發以翻轉產業。

    發表會特別邀請宜蘭知名碳烤主廚李宗倫到場，以職人手法展演3道明星級鱸魚料理，首先是「西京燒風味鱸魚排」，選用醃製入味的鱸魚排，搭配日式西京燒風味醬汁，鹹香濃郁，口感軟嫩，成功將和風與台味融合。

    第2道是「碳烤鮮魚漢堡排」，以碳火烤出焦香外皮，內裡保有魚肉鮮美，再搭配手工麵包及特製醬料，呈現香氣與層次兼具的創新料理；最後一道料理是「鱸魚高湯」，以精燉方式萃取鱸魚精華，味道溫潤鮮甜，簡單卻能重現海風與炭香味交織的魅力。

    3道料理在現場強勢吸睛，不僅將鱸魚的美味重新定義，也透過視覺、嗅覺、味覺三重享受，讓與會者直呼驚艷。對於許多民眾而言，這樣的創新料理是前所未有的「海洋美味存在感」。

    熱門推播